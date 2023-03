Geschäfte mit Russland? Haas wehrt sich vehement

Am Dienstag berichtete der US-Sender «PBS», dass Haas durch Geschäfte mit der russischen Rüstungsindustrie gegen Sanktionen verstoßen habe. Der Rennstall wehrt sich mit einem Statement.

Der Formel-1-Rennstall Haas hat sich gegen einen Bericht des US-Senders «PBS» gewehrt. Darin hieß es, dass das Unternehmen Haas Automation auch noch nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Maschinen und Teile nach Russland geliefert und somit gegen die Sanktionen verstoßen habe.

«Am Dienstag hat PBS eine Story veröffentlicht, in der behauptet wurde, dass Haas Automation entgegen der Vorgaben der US-Export-Kontrolle und Sanktions-Vorschriften Maschinen und Teile nach Russland geliefert hat. Diese Story ist einfach falsch», hieß es in einem Haas-Statement.

Falsch sei die Story «sowohl in ihrem Gesamteindruck als auch in vielen ihrer einzelnen Aussagen», so Haas weiter. Der Rennstall hatte sich nach dem Einmarsch Russlands vom russischen Fahrer Nikita Mazepin getrennt, dazu auch von Hauptsponsor Uralkali. In dem Bericht geht es um Haas Automation, ein Unternehmen, das Werkzeugmaschinen herstellt und Teambesitzer Gene Haas gehört. Laut dem Bericht sollen zwischen März und Oktober 2022 insgesamt 18 Maschinen nach Russland geliefert worden sein.

Im Statement betonte Haas, dass man sich zum Beispiel «seit jeher in vollem Umfang» an die Exportkontrollvorschriften der US-Regierung halte. Seit dem 3. März 2022 seien zudem keine Maschinen aus dem Werk von Haas Automation nach Russland ausgeliefert worden.

Die 18 Maschinen, auf die in dem Bericht Bezug genommen wird, «haben das Werk von Haas Automation vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine verlassen», so Haas, außerdem habe man sich freiwillig entschlossen, die Geschäftsbeziehung mit dem russischen Vertriebshändler zu beenden, was nie durch US-Sanktionen gefordert geworden sei.

Es sei «unverantwortlich» von «PBS», eine schlecht recherchierte Story wie diese zu veröffentlichen, «die Fakten ignoriert und andere Fakten enthält, die ganz eindeutig falsch sind», kritisierte Haas.

«Haas Automation stellt seit mehr als 30 Jahren Maschinen her, und derzeit sind weltweit mehr als 200.000 Haas-Maschinen im Einsatz. Während dieser ganzen Zeit hat Haas alle US-Exportkontroll- und Sanktions-Vorschriften strikt eingehalten und die politischen Ziele der USA, auf die viele dieser Vorschriften abzielen, noch stärker unterstützt.»

«Haas Automation unterstützt die Ukraine und ihre Bevölkerung voll und ganz bei der Verteidigung gegen Russland», wird in dem Statement betont.

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden

WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0