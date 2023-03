Ralf Schumacher: «Wenn Michael vor Ort gewesen wäre…»

Die Haas- beziehungsweise Steiner-Kritik an Mick Schumacher wird zur unendlichen Geschichte. Ralf Schumacher stellt sich weiterhin ganz klar hinter seinen Neffen.

Mick Schumacher ist 2023 Ersatzfahrer bei Mercedes. In dieser Rolle hat er beim Auftakt in Bahrain sein erstes Rennwochenende absolviert und dabei ganz neue Erfahrungen gesammelt, denn die zweite Reihe ist nach zwei Jahren als Stammfahrer etwas Neues.

Obwohl er eine neue Aufgabe hat, läuft ihm die Vergangenheit weiterhin hinterher, denn immer wieder wird die unglückliche Liaison mit Haas aufgewärmt. Sei es zuletzt durch die Netflix-Doku «Drive to Survive», oder durch Aussagen von Teamchef Günther Steiner.

Dabei kann sich Mick auf seinen Onkel verlassen. Denn der frühere F1-Fahrer Ralf Schumacher teilte schon in der vergangenen Saison gegen Steiner aus, wenn der Mick mal wieder in der Öffentlichkeit kritisierte.

«Ich sehe das heute überhaupt nicht anders», sagte Ralf Schumacher bei f1-insider. «Ich finde es eher schade, dass es soweit kommen musste. Ich finde: Als gestandener Mann geht man mit einem jungen Menschen nicht so um. Druck muss und kann jeder aushalten in der Formel 1. Aber das war einfach zu viel. Und ich glaube auch – und das stört mich am meisten: Wenn mein Bruder vor Ort gewesen wäre, hätte sich Günther Steiner oft anders verhalten.»

«Ich glaube einfach, Michaels Präsenz hätte schon genügt. Aber noch mal: Jeder macht das, wie er will. Aber Mick ist natürlich Familie und da muss man mich auch verstehen: Wenn man mit meiner Familie so umgeht, gefällt mir das als Ralf Schumacher eben nicht», so Ralf Schumacher.

Sein Problem seien Nebensätze nach einem kritischen Interview gewesen, «wie ,Wenn es Mick bei uns nicht gefällt, muss er ja nicht bleiben.‘ Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Was kann Mick dafür, was da für ein Interview geführt wird? Und ich finde, dass Mick auch keine faire Chance hatte, obwohl er Leistung gezeigt hat. Das wird bei Netflix auch sehr deutlich.»

