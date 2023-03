Leclerc (Ferrari): «So gewinne ich keinen WM-Titel»

​Ferrari hat die WM-Chancen 2022 unter Anderem wegen strategischer Fehlentscheidungen versemmelt. Der fünffache GP-Sieger Charles Leclerc sagt, was er in Sachen Strategie aus dem Cockpit beitragen kann.

In den letzten Jahren sind in Sachen Rennstrategie diese Tendenzen aufgefallen: Red Bull Racing und Mercedes-Benz entscheiden in der Regel richtig, Ferrari hingegen unterlaufen für ein Top-Team zu oft unerklärliche Patzer. Zudem bringen sich Stars wie Max Verstappen und Lewis Hamilton kraftvoll ein, sie widersprechen auch mal einer Vorgabe vom Kommandostand, wenn sie finden, dass ihr Weg der bessere sei. Manchmal ist das auch wirklich so, manchmal nicht.

Natürlich ist unter den Ferrari-Fans die Frage aufgetaucht, ob Charles Leclerc sich da nicht mehr durchsetzen müsste. Aber der 25-jährige Monegasse sagt im Podcast Beyond The Grid: «Ich sage durchaus sehr deutlich, was ich vom Team will, und das werde ich auch beibehalten. Doch für mich steht im Zentrum, wie wir uns als Team verbessern können.»

«Nur eigensinnig darauf zu achten, was gerade im Moment für mich das Beste ist, das ist der falsche Weg. Der Schlüssel zum Erfolg liegt nicht darin, das Zepter zu übernehmen, weil ich oft im Auto sehr viel weniger Informationen zur Verfügung habe als die Mannschaft am Kommandostand. Wenn ich sage, dass ich das Team verbessern will, dann müssen wir alle am gleichen Strang ziehen.»

«Wir gewinnen keinen WM-Titel dank einer Entscheidung von mir im Cockpit. So funktioniert das einfach nicht. Ich bin überzeugt, dass wir so weitermachen sollten wie bis anhin, also werde ich an meiner Herangehensweise nichts ändern.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden

WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0