Lewis Hamilton (Mercedes): Das war für uns ein Schock

​Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton hat nach dem WM-Auftakt in Bahrain aus seiner Enttäuschung kein Geheimnis gemacht. Nun sagt der Brite: «Wir sind weiter von der Spitze entfernt als 2022.»

Das waren Worte wie Dynamit: Lewis Hamilton hat im Anschluss an den Saisonstart auf dem Bahrain International Circuit aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht. Der 103-fache GP-Sieger sagte zum Auftritt von Mercedes: «2022 gab es gewisse Dinge, die ich dem Team gesagt habe. Ich habe über die Mucken des letztjährigen Wagens gesprochen. Ich habe im Laufe meines Lebens so viele Autos bewegt, ich weiss, was ein Rennwagen braucht. Und was er nicht braucht.»

Wie schätzt der siebenfache Weltmeister die Lage von Mercedes vor dem zweiten Saisonrennen in Saudi-Arabien ein? Der Brite meint dazu im Fahrerlager des Jeddah Corniche Circuit: «Wir sind nicht näher an der Spitze als 2022, wir sind weiter von Red Bull Racing weg.»

«2022 waren wir auf den Geraden nicht so schnell, das ist 2023 anders. Aber wir verlieren in den Kurven Zeit, das Auto von RBR kommt viel besser aus den Ecken heraus. Ich glaube auch nicht, dass sie in Bahrain alles gezeigt haben. Ich schätze, wir liegen um eine gute halbe Sekunde pro Runde hinten.»

«Es war ein Schock zu sehen, dass wir nicht dort sind, wo wir gerne sein würden. Aber ich habe es schon mehrfach betont – unsere Leute haben gewiss nicht vergessen, wie man einen guten Rennwagen baut.»



«Was mich angeht, so setze ich meine Energie anders ein. Wenn ich merke, es wird wohl derzeit nichts mit Siegen oder ganz schwierig mit einem achten Titel, dann setze ich alles daran, das Team zu stärken. Fakt ist: Wenn wir hier in Dschidda gewinnen wollen, dann müssten alle Autos von Red Bull Racing, Ferrari und wohl auch Aston Martin ausfallen.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden

WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0