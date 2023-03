Charles Leclerc (Ferrari): «Schön ist das nicht»

​Charles Leclerc muss eine bittere Pille schlucken – zehn Ränge zurück in der Startaufstellung zum Grossen Preis von Saudi-Arabien. Der 25-jährige Monegasse sagt, wie er von dort aufs Siegerpodest gelangen will.

Noch ein Tiefschlag für die Tifosi: Nach dem Ausfall von Charles Leclerc in Bahrain und dem mässigen vierten Platz von Carlos Sainz wurde am Mittwoch vor dem Saudi-Arabien-GP bestätigt – im Auto von Leclerc muss eine weitere Steuereinheit verbaut werden, und das bedeutet gemäss Reglement zehn Ränge zurück in der Startaufstellung. Mamma mia!

Der fünffache GP-Sieger Leclerc sagte in Fahrerlager des Jeddah Corniche Circuit gegenüber Sky: «Schön ist das nicht, schon beim zweiten Rennen eine solche Strafe hinnehmen zu müssen. Aber was passiert ist, ist nun mal passiert, wir müssen nach vorne blicken.»

«Ich weiss, dass ich im Rennen viele Plätze gutmachen muss, aber gleichzeitig ist das eine schöne Herausforderung. Wir haben die Probleme mit der Antriebseinheit in Bahrain verstanden. Wir glauben auch, dass wir es hier in Saudi-Arabien mit Red Bull Racing aufnehmen können.»

«Ich werde im Grand Prix einen überdurchschnittlich guten Start brauchen und will so früh als möglich so viele Ränge gutmachen wie es nur geht. Wir dürfen uns nicht auf Safety-Car-Phasen verlassen um vorzurücken.»

Zu Gerüchten, wonach Lewis Hamilton an einen Platz bei Ferrari denke und Leclerc dafür zu Mercedes ziehe, sagt Charles: «So etwas muss sofort geklärt werden. In letzter Zeit gibt es mir zu viele Geschichten, die jeder Grundlage entbehren, vielleicht will man uns da einfach ein wenig aus der Ruhe bringen. Wir stehen zusammen, was von aussen kommt, ist nur Gerede, das uns nicht weiter zu scheren braucht. Ich liebe Ferrari, und ich will mit Ferrari Rennen gewinnen.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden



WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0