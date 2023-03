Lewis Hamilton krebst zurück: «Nicht beste Wortwahl»

​Formel-1-Superstar Lewis Hamilton hat nach dem WM-Start in Bahrain ungewöhnlich harte Worte für sein Team gefunden. In Saudi-Arabien relativiert der siebenfache Champion einige seiner Aussagen.

Am GP-Wochenende von Bahrain ist Lewis Hamilton der Kragen geplatzt. Der 103-fache GP-Sieger sprach davon, dass er nach all den Jahren ziemlich genau wissen, was ein Rennwagen brauche oder was eben nicht. Und dieses Wissen habe er weitergegeben.»

Nun hat Mercedes ein Auto gebaut, das weiter von der Spitze entfernt ist als 2022, wie der Engländer in Saudi-Arabien bekräftigt hat. Und es ist, wieder einmal, davon die Rede, dass Hamilton mit Ferrari liebäugle.

In Bahrain sagte Lewis weiter: «Es geht um Verantwortung. Es geht darum, dass sich jemand hinstellt und sagt – weisst du das? Wir haben dir nicht zugehört. Wir sind nicht, wo wir sein wollen, und wir haben viel Arbeit. Wir müssen uns die Balance des Autos ansehen, wir müssen uns alle Schwachstellen vornehmen, wir müssen als Mannschaft zusammenrücken.»

Natürlich wird der 38-Jährige auf seine Kritik angesprochen, und der Brite sagt: «Wenn ich zurückblicke, dann war das nicht meine beste Wortwahl. Aber es liegt in der Natur der Sache, dass du nicht immer mit allen in der Mannschaft gleicher Meinung bist. Wenn es nicht so gut läuft, ist es umso wichtiger, dass man gut kommuniziert und am gleichen Strang zieht.»



«Ich glaube an dieses Team, das ist meine Familie, ich bin hier schon so lange. Ich plane nicht, irgendwo anders hinzugehen. Aber wir sehen, was die Konkurrenz aus dieser Rennwagen-Generation macht, und wir müssen anfangen, einige mutige Entscheidungen zu fällen, um den Abstand zur Spitze zu verringern, und entsprechende Schritte sind eingeleitet. Red Bull Racing fährt einem weiteren Titel entgegen, ausser Ferrari kann sie aufhalten.»



«Ich glaube daran, dass wir im Laufe der Saison zulegen können. Aber wenn es so weit sein sollte, dann ist es wohl zu spät, um in Sachen WM-Titel noch ein Wörtchen mitreden zu können. Aber ich hoffe, wir können einige Leute etwas überraschen.»



«Ich war nach Bahrain gereist im Glauben, dass wir vielleicht nicht ganz vorne sind, aber dass wir nicht allzu weit von der Spitze entfernt sein sollten. Und das ist nicht passiert. Ich hatte ein ungutes Gefühl, als ich den neuen Wagen sah. Weil er so ganz anders aussieht als die Rennwagen unserer Gegner. Ich hoffe, wir können daraus noch ein Siegerauto machen. Ich werde wieder siegen. Das weiss ich. Aber es wird vielleicht ein wenig dauern.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden

WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0