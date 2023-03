Stuck zu Verstappen: «Da schrillen die Alarmglocken»

Red Bull Raciung und Max Verstappen waren beim Auftakt der neuen Formel-1-Saison in Bahrain das Maß der Dinge. Hans-Joachim Stuck glaubt, dass da noch mehr kommt.

Hat Red Bull Racing beim Saisonauftakt in Bahrain alles gezeigt? Oder ist da trotz des überlegenen und souveränen Doppelsiegs durch Max Verstappen und Sergio Pérez noch mehr drin?

Motorsport-Legende Hans-Joachim Stuck kann sich vorstellen, dass Verstappen nicht alles gezeigt hat bei seinem Auftaktsieg. Sehr zum Leidwesen der Konkurrenz, die wie Ferrari und Mercedes zudem noch mit den eigenen Problemen zu kämpfen hat.

«Da schrillen sicher die Alarmglocken. Im Motorsport kommt es aber häufig vor, dass ein Fahrer die gesamte Klasse dominiert. Wenn man sich das Paket von Red Bull anschaut - das kommt nicht von ungefähr. Das funktioniert, da herrscht Harmonie. Zusätzlich kann das Team auf den Erfolgen der vergangenen Jahre aufbauen», sagte Stuck bei Eurosport.

Darüber hinaus habe man mit Max Verstappen einen Ausnahmefahrer. «Max ist einfach eine außergewöhnliche Persönlichkeit - sensationell! Allein wenn man sich die Statements von Verstappen anhört. ‚Ich bin deshalb so gut, weil ich weiß, dass ich der Beste bin‘ - der strotzt nur so von Selbstbewusstsein. Aber der Hund hat ja recht! Das muss man ihm dann lassen und letzten Endes auch gönnen. Max hat seine Einstellung, ist sich seiner Überlegenheit bewusst und fährt meiner Meinung nach am besten. Er befindet sich so konsequent am Limit. Unglaublich!»

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden

WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0