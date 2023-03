Lewis Hamilton: «Dann macht die F1 ohne mich weiter»

Die meisten Fahrer schweigen zu den Problemen im Land des Gastgebers Saudi-Arabien. Lewis Hamilton spricht über das schwierige Thema, schließt einen Boykott aber aus.

Für die Formel-1-Fahrer gibt es angenehmere Themen als die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien. Dass die Motorsport-Königsklasse trotz der offenkundigen Probleme dort trotzdem fährt, dass der Gastgeber den Sport für die Politik nutzt und Sportswashing betreibt.

Oder dass es im Vorjahr noch einen Anschlag auf ein Öllager nahe der Rennstrecke gab. In diesem Jahr schieben die Fahrer das von sich.

Man sei wohl in Sicherheit, so der Tenor, und die Rennstrecke in Dschidda sei ja ohnehin super, betonten die Piloten, denen das Thema sichtlich unangenehm war. «Die Strecke ist cool, die gefällt mir, sonst sage ich zu diesen Dingen lieber nichts. Wir sind hier, um Rennen zu fahren», sagte Valtteri Bottas.

Lewis Hamilton wollte am Donnerstag zunächst nicht so recht raus mit der Sprache. Er denke «das Gegenteil von dem, was die anderen gesagt haben», sagte der Brite, alles weitere wollte der Mercedes-Pilot aber «offen für Interpretationen lassen».

Schließlich sprach er dann doch, er hoffe, «dass jeder ein sicheres Wochenende hat, und dass anschließend jeder sicher nach Hause kommt», sagte Hamilton.

Ein Boykott als Zeichen gegen ein Rennen in Staaten wie Saudi-Arabien schließt er aber aus. «Wenn ich nicht hier bin, macht die Formel 1 ohne mich weiter», sagte er am Donnerstag: «Also versuche ich vor Ort, so viel über die Zustände zu erfahren wie möglich. Wenn der Sport an Orte wie diesen geht, mit Menschenrechtsproblemen, dann müssen wir das Bewusstsein dafür stärken. Ich denke, der Sport müsste mehr tun.»

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden

WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0