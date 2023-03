Vowles bei Williams: Bringt die Siegermentalität mit

Williams hat mit James Vowles einen neuen starken Mann an der Spitze. Alex Albon hofft, dass er bei dem Traditionsrennstall die Mercedes- Siegermentalität implementieren kann.

Seit einigen Jahren ist Williams das Hinterbänkler-Team der Formel 1. Ein paar Punkte sind drin, wenn alles für das Team läuft, doch den letzten Platz hat der Traditionsrennstall abonniert.

Die Hoffnung: Dass sich mit dem neuen Teamchef James Vowles etwas verändert. Das wird nicht über Nacht funktionieren, aber möglicherweise mittelfristig, mindestens aber langfristig.

«James hat definitiv Wissen von Mercedes mitgebracht. Er ist offensichtlich ein schlauer Mann. Er weiß, wovon er spricht, und er hat diese Siegermentalität - er weiß, was es braucht, um zu gewinnen», sagte Alex Albon: «Das ist etwas, das wir im Moment brauchen.»

Albon zum Status Quo bei Williams: «Ich denke, es gibt eine Menge Dinge, die wir gut machen, und es gibt offensichtlich andere Bereiche, die wir anders machen können. Langfristig, kurzfristig, mittelfristig - es gibt alle Aspekte, die man betrachten muss.»

«Ich würde sagen, er ist erst seit kurzem hier, aber wenn ich mir anhöre, was er zu sagen hat, dann bringt er schon eine Menge mit, und das wird hoffentlich so bleiben. Ich würde sagen, dass vieles davon eher langfristig als kurzfristig ist, aber ich bin gespannt auf die Fortschritte», so Albon weiter.

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden

WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0