Hamiltons Trennung von Cullen: Veränderungen umsetzen

Die Trennung von Lewis Hamilton und Trainerin Angela Cullen hat die Formel 1 überrascht. Mercedes-Teamchef Toto Wolff gibt zu, dass der Weggang Cullens ein Verlust sei.

Lewis Hamilton und Angela Cullen gehen getrennte Wege. Die Verkündung am Freitag sorgte im Fahrerlager der Formel 1 in Saudi-Arabien für überraschte Gesichter. Sieben Jahre lang war Cullen als Trainerin an der Seite des Briten. Doch jetzt ist Schluss, die 48-Jährige ist am zweiten Rennwochenende des Jahres schon nicht mehr dabei.

In der Teamchef-Pressekonferenz am Freitag wurde Toto Wolff auf die Trennung angesprochen. «Angela war über lange Zeit ein Teil des Teams. Ich denke, in jedem Team - ob im engeren Kreis oder in der Breite - ist die Struktur nicht statisch. Sowas kann man nicht einfrieren, denn jeder entwickelt sich weiter als Mensch und wir als Team entwickeln uns ebenfalls weiter», sagte der Österreicher.

Ob es zwischen Cullen und Hamilton Probleme gab oder ob sich die Neuseeländerin beruflich verändern wollte, bleibt trotz der beiden Statements am Freitag unklar. Wolff: «Wenn irgendwas nicht mehr funktioniert, dann muss man ehrlich damit umgehen und Veränderungen umsetzen.»

«Und wenn es Lewis' Entscheidung ist, unterstützen wir ihn wie immer absolut dabei, wie auch immer die Richtung aussieht, die er einschlagen will», so Wolff.

Welche Gründe am Ende den Ausschlag gegeben haben: Ihr Abgang ist auch für Mercedes ein Verlust, betont Wolff: «Angela war stets ein Maskottchen für das Team und wird das auch immer sein. Sie ist die Einzige, die eine lautere Stimme hat als ein Auto, wenn es angeworfen wird!»

2. Training, Saudi-Arabien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,603 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,811

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,902

04. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,039

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,070

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,100

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,110

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:30,181

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,341

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,592

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,599

12. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,721

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,776

14. Alex Albon (T), Williams, 1:30,810

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,820

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:30,837

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:30,921

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,959

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,964

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,052





1. Training, Saudi-Arabien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,617 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:30,100

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,315

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,577

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,771

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,787

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,924

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,949

09. Alex Albon (T), Williams, 1:31,030

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:31,110

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,118

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,181

13. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:31,450

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,491

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,552

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,566

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:31,922

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,970

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,986

20. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,149