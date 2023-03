Hülkenberg: Dann werden die Probleme offensichtlicher

Nico Hülkenberg kann mit dem Ergebnis im zweiten freien Training zufrieden sein, doch die Aussagekraft ist beschränkt. Sorgen bereiten Haas weiterhin die Longruns.

Platz acht im zweiten freien Training zum Auftakt des zweiten Rennwochenendes in Saudi-Arabien, nur knapp eine halbe Sekunde hinter der Spitze: Was geht für Haas und Nico Hülkenberg im Qualifying am Abend? (bei uns im LIVETICKER)

Die Platzierung spiele «nicht so die große Rolle», sagte Hülkenberg. «Mir ist das egal. Wenn du 18. bist, aber den Grund kennst, dann kann ich gut schlafen. Wir haben unseren Plan geschafft und wie üblich etwas über die verschiedenen Reifenmischungen und den Abbau gelernt.»

Das Problem bleiben aber wie schon in Bahrain die Longruns. Auf eine schnelle Runde ist der Haas flott unterwegs, doch der Renntrimm bereitet Kopfzerbrechen. «Wenn wir uns irgendwo verbessern müssen, dann da», sagte er.

Denn: «Wenn man mehrere Runden fährt und der Reifen nicht mehr frisch ist, dann werden die Probleme offensichtlicher. Dann verbraucht man vielleicht mehr Reifen. Es kommt auf Grip und Balance an.»

Wird es für ihn wie beim Auftakt für Q3 reichen? «Ich weiß nicht. Hinter uns sind ein paar gute Autos. Auf Q3 liegt unser Fokus nicht, sondern auf den Top 10 im Rennen.»

2. Training, Saudi-Arabien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,603 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,811

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,902

04. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,039

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,070

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,100

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,110

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:30,181

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,341

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,592

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,599

12. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,721

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,776

14. Alex Albon (T), Williams, 1:30,810

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,820

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:30,837

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:30,921

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,959

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,964

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,052





1. Training, Saudi-Arabien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,617 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:30,100

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,315

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,577

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,771

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,787

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,924

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,949

09. Alex Albon (T), Williams, 1:31,030

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:31,110

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,118

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,181

13. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:31,450

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,491

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,552

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,566

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:31,922

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,970

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,986

20. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,149