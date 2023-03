Sergio Pérez (1.): Alonso wird wie ein Löwe kämpfen!

​Zweite Formel-1-Pole für den Mexikaner Sergio Pérez, seine zweite Pole auch auf dem Jeddah Corniche Circuit. Der Red Bull Racing-Fahrer sagt, wieso ihm das Fahren auf dem Strassenkurs so viel Spass macht.

Sergio Pérez hat in Saudi-Arabien genau das gemacht, was Red Bull Racing von ihm verlangt. Er hat für das Team die Kohlen aus dem Feuer geholt, wenn Max Verstappen die Hände gebunden sind. Der Niederländer schied wegen eines Defekts an der Antriebswelle aus und wird wohl nur als 15. ins Rennen gehen können, GP-Veteran Pérez hingegen eroberte in Dschidda die Pole, wie schon 2022.

Nach der 83. Pole von Red Bull Racing sagt der Mexikaner: «Ich liebe diesen Kurs. Alle Fahrer schätzen die Herausforderung, diese schnelle Strecke zu meistern. Wenn du ein gutes Auto hast, mit dem es sich herzhaft angreifen lässt, dann ist das ein herrlicher Rausch, da fühlt sich ein Formel-1-Auto richtig lebendig an.»

«Du spürst im Auto genau, wenn dir eine gute Runde gelungen ist, und dieses Gefühl hatte ich im Wagen sofort. Ich sah, dass mir eine stattliche Verbesserung gelungen war, und letztlich reichte das für die Pole. Meine zweite Runde war nicht ganz so gut, ich liess kurz ein Rad blockieren, aber die erste Runde reichte zum Glück zur Pole.»

«Es war knifflig heute. Wir fahren mit sehr flach gestellten Flügeln, das bedeutet, dass die Reifen perfekt auf Temperatur sein müssen. Und es war sehr schwierig, das zu schaffen, weil die Pistentemperatur niedriger war als erwartet.»

Was sagt Pérez zu Fernando Alonso, der neben ihm ins Rennen gehen wird? «Checo» lacht: «Ich weiss jetzt schon – Alonso wird kämpfen wir ein Löwe. Es wird nicht einfach sein, ihn hinter mir zu halten.»





Qualifying, Saudi-Arabien

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,265 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,420

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,730

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,857

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,931

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,945

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:29,078

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,223

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,243

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,357

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:29,451

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:29,461

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,517

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:29,668

15. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:49,953

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:29,939

17. Alex Albon (T), Williams, 1:29,994

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:30,244

19. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,447

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 2:08,510