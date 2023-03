Carlos Sainz: Warum ohne Chance gegen Leclerc?

Der Teamkollege ist immer die beste Referenz. Da stellt sich die Frage, warum Carlos Sainz im direkten Vergleich mit Charles Leclerc so chancenlos war?

Zahlen lügen nicht. Deshalb sprechen rund 0,5 Sekunden Rückstand auf den eigenen Teamkollegen eine ziemlich eindeutige Sprache. Charles Leclerc fuhr im Qualifying zum Saudi-Arabien-GP auf Platz zwei (muss aber zehn Strafplätze zurück), Carlos Sainz nur auf Rang fünf.

Doch warum war Sainz chancenlos im direkten Duell? Der erste Sektor war bei der Zeitenjagd seine große Schwäche. «Es ist mir nicht gelungen, die Reifen so vorzubereiten, dass ich in den ersten beiden Kurven das Gefühl hatte, pushen zu können. Und in den schnellen Abschnitten habe ich dann immer zu viel Druck gemacht», sagte er.

«Am Ende fehlten mir drei oder vier Zehntel, was viel ist für einen Sektor. Es gibt also ganz sicher etwas, das ich nicht verstehe oder nicht auf die Reihe bekomme», so Sainz.

Denn in den Sektoren zwei und drei gab es keine Probleme. Sainz: «Ohne das Problem hätten wir einen guten Tag haben können. Wenn ich einen sauberen Tag gehabt hätte, würde ich am Sonntag von Platz zwei losfahren.»

Für das Rennen heißt es laut Sainz: «Geduldig bleiben. Ich denke, wir können ein Podiumsresultat anpeilen.»

Qualifying, Saudi-Arabien

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,265 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,420

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,730

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,857

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,931

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,945

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:29,078

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,223

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,243

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,357

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:29,451

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:29,461

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,517

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:29,668

15. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:49,953

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:29,939

17. Alex Albon (T), Williams, 1:29,994

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:30,244

19. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,447

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 2:08,510