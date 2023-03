Rosberg kritisiert Verstappen: Keine gute Mentalität

Max Verstappen konnte sich nach dem Saudi-Arabien-GP Kritik an seinem Team nicht verkneifen. Dafür kassierte er Kritik von Ex-Weltmeister Nico Rosberg.

Max Verstappen ist nicht dafür bekannt, ein guter Verlierer zu sein. In Saudi-Arabien fegte er von Startplatz 15 aus auf Rang zwei, feierte also einen Podiumsplatz. Und die schnellste Rennrunde am Ende des Rennens bescherte ihm dann noch die WM-Führung vor seinem Teamkollegen Sergio Pérez.

Zufrieden war Verstappen trotzdem nicht. Er weiß: Unter normalen Umständen, also ohne den technischen Defekt im Qualifying, wäre das wohl seine Pole Position und womöglich auch sein Sieg gewesen.

Doch trotzdem gab es von ihm kritische Worte. Ja, er habe sich auf den zweiten Platz verbessert, was gut sei, erklärte er. «Und natürlich ist die Stimmung im Team allgemein gut, alle sind zufrieden, aber ich persönlich bin nicht zufrieden. Denn ich bin nicht hier, um Zweiter zu werden. Vor allem dann, wenn man in der Fabrik sehr hart arbeitet, um sicherzustellen, dass man hier in einem guten Zustand ankommt, und dafür sorgt, dass alles stimmt.»

«Wenn man um den Titel kämpft, und besonders, wenn es so aussieht, als ob es nur zwischen zwei Autos ist, müssen wir sicherstellen, dass auch die beiden Autos zuverlässig sind», forderte Verstappen.

Das kam teilweise nicht gut an. «Es ist wirklich nicht gut, das zu sehen», sagte Ex-Weltmeister Nico Rosberg bei Sky Sports F1 zu Verstappens Reaktion.

«Samstag verließ er die Strecke sehr schnell und schwänzte anscheinend die Teambesprechung. Das wurde uns gesagt, und ich denke, das ist keine gute Herangehensweise, keine gute Mentalität so früh in der Saison», so Rosberg weiter.

Rosberg meint: «Wenn das Team so einen brillanten Job mit dem Auto gemacht hat und so hart arbeitet, könnte er vielleicht ein bisschen gnädiger sein, würde ich sagen.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden





WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0