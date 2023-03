Lewis Hamilton: «Dieses Problem hatte ich noch nie»

​Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton ist in Saudi-Arabien von seinem Mercedes-Stallgefährten George Russell geschlagen worden. Der 103-fache GP-Sieger Hamilton steht vor einem Rätsel.

Zunächst spielte Mercedes-Star Lewis Hamilton die Niederlage in Dschidda gegen George Russell herunter, der siebenfache Weltmeister sprach von einer unterschiedlichen Abstimmung. Aber die Schwierigkeiten des erfolgreichsten Formel-1-Fahrers wurzeln offenbar tiefer.

Denn der 38-jährige Hamilton vertiefte über sein Wochenende, nach Rang 5 sichtlich geknickt: «Uns mangelt es an Abtrieb. Um genau zu sein, brauche ich mehr Abtrieb an der Hinterachse, je mehr, desto besser. Wenn dadurch das Heck des Wagens stabiler wird, dann kann ich auch wieder Vertrauen ins Auto fassen und schneller fahren.»

«Aber generell, dieses Auto … Selbst wenn wir die Abstimmung ändern, gibt es eine besondere Eigenart des Fahrzeugs, die ich so noch nie angetroffen habe. Und das macht mir ein mulmiges Gefühl. Ich muss alles daran setzen, dass wir das ändern. Sobald du ans Limit kommst, sagen wir bei 95 Prozent Speed, ist es besonders ausgeprägt. Im Rennen ist das Verhalten des Autos berechenbarer und daher eher zu kontrollieren. Letztlich fehlt mir einfach das volle Vertrauen ins Auto.»



Hamilton will nicht weiter darauf eingehen, von welcher Eigenart genau er spricht. «Vieles ist schwer erklärbar. So fand ich es seltsam, dass wir im Rennen die Ferrari hinter uns lassen konnten. Die Pistenoberfläche in Dschidda ist ganz anders als jene in Bahrain, vielleicht lag es daran. Aber es ist oft kaum nachvollziehbar, wieso der eine Asphalt einem Fahrzeug zu helfen scheint und ein anderer nicht.»



Das Ziel von Lewis Hamilton für die nächsten Rennen: «Verbesserungen ans Auto bringen, so schnell als möglich, und die Lücke zu Aston Martin schliessen.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden





WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0