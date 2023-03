Mercedes mit Russell/Hamilton: Wieso ohne Stallorder?

​Im Grossen Preis von Saudi-Arabien machte Superstar Lewis Hamilton Boden gut auf George Russell. Der verlangte über Funk, dass Positionen gehalten werden. Wieso Mercedes auf eine Stallorder verzichtete.

Die Formel-1-Fans machten sich auf einen Leckerbissen gefasst: Mercedes-Fahrer George Russell gegen Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton. Nach der Safety-Car-Phase zur Mitte des Saudi-Arabien-GP war Russell auf harten Pirelli-Reifen unterwegs, hinter ihm holte Hamilton auf den mittelharten Walzen auf.

Der Eindruck entstand: Mercedes hätte aus dem Vorteil der weicheren Mischung am Auto von Hamilton mehr herausholen können. Wieso gab es keine Stallorder, Hamilton vorzuziehen, um Jagd nach Alonso zu machen? Hätte es für Lewis nicht geklappt, hätte man die Reihenfolge vor der karierten Flagge wieder umdrehen können.

Tatsächlich wirkte Russell am Funk nervös. Er sagte: «Alonso hat eine Fünfsekundenstrafe, ich will jetzt nicht gegen Hamilton kämpfen, ich will meinen Reifen Sorge tragen.»

George wurde dann korrigiert, dass Alonso seine Strafe bereits abgesessen habe. Russell nach dem Rennen: «Ich wollte es einfach vermeiden, dass wir in einem Stallduell den Anschluss an Alonso verlieren.»

Hamilton rückte auf, war dann aber nicht schnell genug, um Russell zu überholen. Also wieso keine Stallorder? Mercedes-Technikchef Mike Elliott: «Beide Fahrer hatten auf ihren Mischungen noch einen langen Weg ins Ziel. Wir wussten – zu Beginn hat Lewis auf den mittelharten Pirelli einen Vorteil, dafür sollte Russell zum Schluss des Rennens schneller fahren können. Lewis konnte Druck machen, das ist wahr, aber wir wussten, dass er dieses Tempo kaum bis ins Ziel durchhalten würde.»



«Grundsätzlich lassen wir die Piloten frei fahren. Wir sahen keinen entscheidenden Vorteil für uns als Team darin, die Reihenfolge umzudrehen.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden



WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0