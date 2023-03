Netflix-Serie «Senna»: Hauptdarsteller steht fest

Netflix hat bereits 2020 die Miniserie «Senna» angekündigt. Nun kommt Bewegung in die Produktion, denn der Streamingdienst hat den Schauspieler verkündet, der die Legende spielen soll.

Gabriel Leone wird die Rolle des Ayrton Senna in Senna spielen. Das gab Netflix bekannt. In der Miniserie des Streamingdienstes soll die Persönlichkeit und persönliche Beziehungen der Formel-1-Legende zeigen. Dabei werden auch Szenen nachgespielt.

Die Serie setzt zu Beginn von Sennas Karriere im Motorsport ein, als er in England in der Formel Ford mitfährt, und endet mit dem tragischen Unfall im italienischen Imola während des Grand Prix von San Marino.

Die Serie entsteht mit aktiver Unterstützung der Familie Sennas. Als Showrunner ist der brasilianische Filmemacher Vicente Amorim dabei, der bei der Serie gemeinsam mit Julia Rezende auch die Regie führt.

«Es ist für mich eine große Ehre und Verantwortung, eine Legende zu spielen, die in ihrem Leben so viele Menschen beeinflusst hat und die für das große sportliche Talent Brasiliens steht», freut sich Gabriel Leone. «Und das Bewusstsein, diese Geschichte über Netflix Millionen von Menschen in so vielen Ländern zu erzählen, macht diese Rolle zu einer der Bedeutendsten in meiner Karriere.»

Ayrton Sennas Schwester Viviane ist überzeugt: «Er ist wirklich in der Lage, Ayrtons einzigartige Persönlichkeit glaubwürdig zu porträtieren, vor allem den Ayrton, den wir als Familie abseits der Rennstrecke kannten.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden





WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0