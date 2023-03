George Russell: «So sind wir bei Mercedes nicht»

​Zwei Rennen, kein Podestplatz für die erfolgverwöhnte Truppe von Mercedes-Benz. Der junge Engländer George Russell sagt, wie seine Mannschaft mit den Schwierigkeiten umgeht und was nun vermieden wird.

Die Enttäuschung ist gross bei Mercedes-Benz: Zwei Rennen sind 2023 absolviert, und Lewis Hamilton oder George Russell konnten keinen Podestplatz einfahren. Teamchef Toto Wolff hat markante Veränderungen am Rennwagen des Typs W14 angekündigt.

In vielen anderen Teams würde nicht nur das Konzept des Rennwagens in Frage gestellt, sondern auch die Aufstellung der Techniker. Aber das wäre gemäss George Russell der falsche Weg.

Der Sieger des Interlagos-GP von 2022 sagt: «Wir müssen der Tatsache ins Gesicht sehen, dass einige Entscheidungen wohl die falschen waren, was die Technik angeht. Aber es gibt hier niemanden, der mit dem Finger auf Andere zeigt, so sind wir bei Mercedes nicht. Was wir getan haben, das geschah im besten Wissen und Gewissen.»

«Wir sind ein Renstall mit zweitausend Fachkräften. Und es gibt ungefähr sechs Leute davon, welche bei der Technik die Richtung angeben. Und sie basieren ihre Entscheidungen auf dem Know-how ihrer Mitarbeiter.»

«Auch Lewis und ich waren anfangs der Ansicht, dass unser Weg der richtige sei. Aber das ist nicht so. Wir haben da im Winter offenbar etwas verpasst, und nun arbeiten wir hart daran, das zu korrigieren.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden





WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0