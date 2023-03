Fred Vasseur (Ferrari): Beispiel Rosberg und Hamilton

​Der frühere Erfolgs-Teamchef Flavio Briatore ist der Ansicht, dass Ferrari schon 2022 im Umgang mit den Piloten Fehler gemacht hat. Ferrari-Steuermann Fred Vasseur sieht das anders.

Der 72-jährige Italiener Flavio Briatore, einst Teamchef von Benetton und Renault, hat vor kurzem über Ferrari gesprochen. Der erfolgreiche Unternehmer zählte unter den Fehlern des erfolgreichsten Rennstalls der Welt auch auf: «2022 hiess es, der Wagen passe besser zu Charles Leclerc, weniger zu Carlos Sainz. Dann wäre es doch notwendig gewesen, alles auf die Karte Leclerc zu setzen, und Sainz hätte dahinter die Punkte für die Markenwertung nach Hause gebracht.»

Natürlich ist auch der heutige Ferrari-Teamchef Fred Vasseur auf den Umgang mit den Fahrern angesprochen worden. Der Franzose sagt in der spanischen As: «Ich habe mehr als dreissig Jahre lang in Nachwuchskategorien verbracht, und dort hast du in den Rennställen keine Nummer 1 und Nummer 2. Alle sind gleichgestellt.»

«Wenn selbst Teams in Nachwuchsklassen ihre Fahrer gleich behandeln, wieso sollten wir das bei Ferrari anders machen? Wir geben Leclerc und Sainz das gleiche Material, sie haben die gleichen Chancen.»

«Gut, es mag im Laufe einer Saison der Punkt kommen, an welchem man einen Piloten bevorzugt. Wir haben zwei Fahrer, die Rennen gewinnen können, und das lassen wir sie auch.»



«Du weisst nie, was noch alles passiert. Schau dir nur die Saison damals bei Mercedes an mit Rosberg und Hamilton. Da hätten auch nur wenige Nico den Titel zugetraut, aber er hat eine Chance erhalten und hat sie genutzt. Du musst beiden Fahrern freie Fahrt lassen, die Meisterschaftssituation gibt dann vor, wie du im späteren Verlauf des Jahres entscheidest.»



«Ich sehe bei Ferrari zwei gleichwertige Fahrer. Ich kann auch nicht erkennen, dass der Wagen besser zu einem Piloten passt als zum anderen.»







Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden





WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0