George Russell über Mercedes-Misere: «Geht so weiter»

​Mercedes-Benz hat einen enttäuschenden Saisonstart hingelegt: noch kein Podestplatz, das Auto muss umgebaut werden. GP-Sieger George Russell erkennt kein Wundermittel für eine schnelle Verbesserung.

Nach dem Formel-1-WM-Auftakt auf dem Bahrain International Circuit gab es von Mercedes-Teamchef Toto Wolff unmissverständliche Worte. «Ich glaube nicht, dass wir mit diesem Paket so bald konkurrenzfähig sein werden. Es darf keine heiligen Kühe geben, und wir müssen offen sein für Lösungen, die uns wieder nach vorne bringen.»

Wolff liess anklingen: Die Lösung mit den extrem schmalen Seitenkästen war wohl eben doch ein Holzweg. Der Wiener spricht von radikalen Veränderungen.

Aber die erzwingen, was in der Formel 1 Mangelware ist: Zeit. Auch Mercedes-Fahrer George Russell kann den Fans keine Hoffnung machen auf eine wundersame Wendung.

Der 25-jährige WM-Vierte von 2022 sagt: «Das geht in Australien so weiter wie in Saudi-Arabien. Die Pistenoberfläche im Albert-Park ist mit jener von Dschidda vergleichbar, dazu kommen lange, schnelle Kurven im Albert-Park, auch dies eine Parallele zum Kurs von Saudi-Arabien.»

«Wenn ich mir das alles ansehe, dann komme ich zum Schluss: Die Hackordnung wird die gleiche bleiben wie in Dschidda.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden





WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0