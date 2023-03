Christian Horner (Red Bull Racing): Schwächen nutzen

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sagt nach zwei Doppelsiegen: «Wir müssen jede Schwäche der Gegner jetzt nutzen, um für den weiteren Verlauf der Saison gerüstet zu sein.»

Die Saison hätte für Red Bull Racing nicht besser beginnen zu können: Doppelsieg in Bahrain (Max Verstappen vor Sergio Pérez), Doppelsieg in Saudi-Arabien (Pérez vor Verstappen).

Aber Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner ist zu lange in der Vollgasbranche tätig, um sich in falsche Sicherheit zu wiegen. Der Engländer sagt: «Wir müssen jede Schwäche der Gegner jetzt ausnutzen, um für den weiteren Verlauf der Saison gerüstet zu sein. Wir haben erst zwei Rennen von 23 Läufen hinter uns.»

«Ich bin mir sicher, dass sich das Kräfteverhältnis je nach Pistentyp verschieben wird. Wir stehen am Anfang des zweiten Jahres mit diesen Flügelautos, und noch immer machen die Techniker grosse Fortschritte beim Verständnis dieser Rennwagen. Also gehe ich davon aus, dass sich das Feld im Laufe der Saison zusammenschieben wird.»

«Klar haben wir noch mehr Potenzial im Wagen, aber wir müssen aus unserer guten Position so viel als möglich machen, denn natürlich wird die Saison nicht so leicht weitergehen.»



«Alle Mitarbeiter von Red Bull Racing dürfen stolz sein auf die Leistung in Bahrain und Saudi-Arabien. Aber wir müssen den Fuss fest auf dem Gaspedal behalten, auch in Australien.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden



WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0