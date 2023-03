Toto Wolff (Mercedes): «Vielversprechende Anzeichen»

​Wann wird Mercedes-Benz mit dem 2023er Auto siegfähig sein? Teamchef Toto Wolff hat nach dem Saisonauftakt Änderungen angekündigt, nun erkennt er Zeichen der Besserung.

Mercedes wollte 2023 von Anfang an ein Wörtchen um Siege mitreden können. Dieses Ziel ist verpasst. Teamchef Toto Wolff und Superstar Lewis Hamilton haben sich nach den ersten Rennen in Bahrain sehr kritisch geäussert.

Vor dem dritten WM-Lauf in Melbourne (Australien) sagt der Wiener Wolff nun: «Die Fortschritte, die wir in Saudi-Arabien gesehen haben, waren ermutigend. Wir haben das Paket, das wir hatten, optimal genutzt und eine solide Punkteausbeute erzielt. Noch wichtiger ist, dass wir unseren Lernprozess fortgesetzt und mehr Verständnis für den W14 und unsere Entwicklungsrichtung aufgebaut haben. Jeder in der Fabrik hat hart daran gearbeitet, diese Erkenntnisse in Leistung umzusetzen.»

«Die Anzeichen, die wir in der Fabrik sehen, sind vielversprechend. Wir müssen jedoch einen Schritt nach dem anderen machen und werden uns zu nichts hinreissen lassen. Hinter Red Bull Racing liegt das Feld eng beisammen, und kleine Abstände haben einen grossen Einfluss auf die Punktevergabe. Der Abstand zur Spitze ist nach wie vor beträchtlich, und den wollen wir verringern.»

«Australien ist ein Land, das den Motorsport sehr ernst nimmt, mit einer grossen Rennsporttradition, und die Fans sind sehr leidenschaftlich. Der Albert Park ist eine Strecke mit einzigartigen Eigenschaften. und wir werden hart arbeiten müssen, um uns mit dem W14 daran anzupassen. Wie immer werden wir versuchen, das Maximum aus dem Auto herauszuholen und so viele Punkte zu holen, wie es unser Potenzial derzeit zulässt.»



«Wir sind noch nicht da, wo wir sein möchten, aber das wird uns nicht davon abhalten, hart zu kämpfen und alles zu geben, was wir haben.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden



WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0