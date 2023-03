Harsche Haug-Kritik: F1 in Deutschland «Trauerspiel»

Norbert Haug war schon in der Vergangenheit kritisch, was die Entwicklung der Formel 1 in Deutschland angeht. Nun legt er nach und nennt die Situation «ein Trauerspiel».

Wir haben darüber berichtet: Die Formel 1 hat in Deutschland aktuell einen schweren Stand und fährt laut Sportökonom Christoph Bertling aktuell in eine «dunkle Gasse, wo man nicht weiß, ob das Licht ausbleibt oder wieder angeht».

Ähnlich sieht es auch der frühere Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug, der es noch ein wenig drastischer formuliert. «Der Begriff Trauerspiel trifft ziemlich exakt, was Deutschland in der Formel 1 aktuell zu bieten, oder zutreffender gesagt, nicht zu bieten hat», schrieb Haug in einer Kolumne für das «RedaktionsNetzwerk Deutschland».

Und Haug ergänzte: «Kein siegfähiges Team, ein einziger deutscher Fahrer im Feld, der in einem Team mit einem Auto fährt, mit dem auch der Allerbeste nicht gewinnen kann, dazu ein Ersatzfahrer ohne kurzfristige Chancen für einen Renneinsatz.»

Wen der 70-jährige Haug meint, ist klar: Zum einen Stammpilot Nico Hülkenberg, der, wenn es gut läuft, im Haas immerhin um Punkte kämpfen kann. Mick Schumacher ist bei Mercedes in diesem Jahr nur Ersatz, ihm bleibt wohl nur die Zuschauerrolle.

«Was für ein niederschmetternder Kontrast zu den glorreichen Zeiten Deutschlands in der Formel 1 mit zwölf gewonnenen Fahrer-Weltmeistertiteln von Schumacher, Vettel und Rosberg», so Haug.

Auch in Sachen Spannung reißt die Formel 1 Haug im Moment nicht vom Hocker. «Heute zeigt einzig und alleine Red Bull Racing, wo in der Formel 1 der Hammer hängt, und der Sieger steht bereits fest, bevor die Lichter der Startampel erloschen sind», betonte Haug vor dem Großen Preis von Australien am Sonntag: «Kein Fehler von Red Bull, sondern vielmehr der all jener, die nicht hinterherkommen oder womöglich gar überholen können.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden





WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0