Russell von Alonso informiert: «Ein bisschen albern»

Die Farce um die Strafe von Fernando Alonso ist um eine weitere Anekdote reicher. Denn der Spanier überbrachte George Russell die Nachricht vom neuen Urteil.

Die Farce von Saudi-Arabien ist um ein kurioses Kapitel reicher. Wir erinnern uns: Erst feierte Fernando Alonso beim zweiten Saisonrennen seinen dritten Platz ausgelassen auf dem Podium.

Anschließend bekam er eine Zeitstrafe aufgebrummt und wurde dadurch vom Podium bugsiert. Den Platz dort erbte Mecedes-Star George Russell.

Der Hintergrund: Beim Absitzen einer Fünfsekundenstrafe an der Box hatte ein Aston Martin-Mechaniker den Wagenheber bereits angesetzt. Gilt das als schon als Arbeit am Auto?

Aston Martin wehrte sich, legte Protest gegen Alonsos Strafe ein und bekam Stunden später Recht – damit war der Spanier zurück auf dem Podium. Und Russell flog wieder runter.

Irre: Russell erfuhr vom Verlust des Podiumsplatzes am Flughafen – von Alonso. «Fernando war tatsächlich der erste, der mir sagte, dass ich den Platz verloren habe, weil ich ihn am Flughafen getroffen hatte», sagte Russell am Donnerstag in Australien: «Er hatte eindeutig Insider-Infos», scherzte der Brite.

Er findet die Entscheidung übrigens richtig. «Es war die richtige Entscheidung, die Strafe zurückzunehmen. Wir hatten nicht das Gefühl, dass wir den dritten Platz verdient haben«, sagte Russell, der die ganze Farce als «ein bisschen albern» bezeichnete.

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden

WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0