George Russell (Mercedes/4.): «Das war frustrierend»

​Einmal mehr eine solide Leistung von GP-Sieger George Russell im Mercedes. Was der 25-jährige Engländer über seinen Trainingstag erzählt und welche Chancen er sich für die Qualifikation ausrechnet.

Die beiden Mercedes-Fahrer erlebten am ersten Trainingstag in Melbourne gute Zeiten, schlechte Zeiten: Lewis Hamilton war mit seinem Auto zufrieden, «aber dann haben wir die Abstimmung umgebaut, und das war der falsche Ansatz».

Beim jungen George Russell war es genau umgeht: naja im ersten Training, besser im zweiten. Der Sieger des São Paulo-GP 2022 sagt: «Im ersten Training war ich mit dem Auto nicht besonders glücklich, im zweiten lief es besser. Wir haben in der Pause Einiges an der Abstimmung geändert.»

«Das zweite Training lief vernünftig, wir haben da auf alle Fälle einen Schritt nach vorne getan und das Auto in ein gutes Arbeitsfenster gebracht. Dann begann es zu regnen, das war für alle Fahrer frustrierend. Wir wussten, dass einige Regenzellen in der Gegend sind, aber wir wurden dann doch überrascht davon, wie schnell der Regen kam.»

«Australien ist von der Art der Strecke und auch von der Pistenoberfläche her vergleichbar mit Saudi-Arabien. Wir haben in Dschidda gesehen, dass man selbst mit der weichen Reifenmischung zwei, sogar drei schnelle Runden fahren kann. Und ich gehe davon aus, dass es hier auch so sein wird. Das wird bedeuten – die Fans werden die Fahrer im Qualifying oft auf der Bahn sehen.»

Damit ist natürlich auch programmiert, dass der eine oder andere Fahrer über einen Gegner stolpern wird, der seine Reifen aufwärmt und den Walzen eine Runde Abkühlung gönnt.

Was glaubt Russell im Abschlusstraining ausrichten zu können? «Ich schätze, wir werden uns bestenfalls in der dritten Startreihe wiederfinden, eine Platzierung zwischen Rang 5 und 8 ist realistisch.»





2. Training, Australien

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,887 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,332

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,502

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,672

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,695

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,725

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,083

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,176

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:20, 194

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,206

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,220

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:20,312

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,323

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,380

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,470

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,579

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:20,600

18. Alex Albon (T), Williams, 1:21,182

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,266

20. Logan Sargeant (USA), Williams, keine Zeit





1. Training, Australien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,790 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,223

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,293

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,317

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,378

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,505

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,536

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,646

09. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,699

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,766

11. Alex Albon (T), Williams, 1:19,766

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,777

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:19,806

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:19,933

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:20,074

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,175

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,399

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:20,419

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,569

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,147