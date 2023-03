Toto Wolff (Mercedes): Mehr Speed erst Mitte Mai

​Mercedes-Teamchef Toto Wolff spricht über die Erkenntnisse vom ersten Trainingstag in Australien: «Die Richtung stimmt beim einen Wagen, beim anderen nicht. Wunder sind von uns keine zu erwarten.»

Bei einem flüchtigen Blick auf die Zeitenliste vom ersten freien Training zum Grossen Preis von Australien machte das Herz vieler Mercedes- und Hamilton-Fans einen kleinen Hüpfer: Lewis Hamilton auf Rang 2 hinter Max Verstappen. Aber die zweiten 60 Trainingsminuten brachten die Anhänger des erfolgreichen Rennstalls wieder auf den Boden der Tatsachen zurück – George Russell Vierter, mit fast acht Zehntelsekunden Rückstand auf Leader Fernando Alonso, Lewis Hamilton nur auf Rang 13.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff über den ersten Tag auf dem Strassenkurs von Melbourne: «Was die Abstimmungsrichtung angeht, so hat das beim einen Auto funktioniert, also bei George, beim anderen nicht.»

«Grundsätzlich gehen wir beim Abstimmen so vor, dass die Fahrer die Richtung vorgeben und zusammen mit den Ingenieuren das machen, was sie für ihr Auto und den jeweiligen Tag für den richtigen Lösungsansatz halten. Das kann sich von Freitag zu Samstag sehr oft ändern, weil sich zeigt, dass ein Weg vielleicht besser ist als der andere. Aber es ist nicht so, dass wir den Piloten die Abstimmung vorgeben.»

«Wir arbeiten auf Hochdruck im Windkanal und sehen ermutigende Zeichen. Aber solche Teile muss man dann zunächst mal herstellen und sie anschliessend auf der Strecke ausprobieren. Ich glaube nicht, dass diese Teile vor dem Imola-Wochenende Mitte Mai bereit sind. Aber Wunder sind von uns auch dann keine zu erwarten. Wir denken jedenfalls nicht, dass wir diese Teile auf die Bahn bringen und dann plötzlich eine halbe Sekunde vor allen Anderen auf Pole stehen. Wenn wir uns im Kampf mit Aston Martin und Ferrari behaupten können, dann wäre das schon mal was.»

«An den kommenden GP-Wochenenden bringen wir keine Teile an den Wagen, die rohen Speed bringen. Da geht es mehr darum, aus unseren Möglichkeiten das Beste zu machen und aus den Reifen das Maximum zu holen.»





2. Training, Australien

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,887 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,332

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,502

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,672

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,695

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,725

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,083

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,176

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:20, 194

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,206

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,220

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:20,312

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,323

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,380

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,470

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,579

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:20,600

18. Alex Albon (T), Williams, 1:21,182

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,266

20. Logan Sargeant (USA), Williams, keine Zeit





1. Training, Australien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,790 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,223

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,293

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,317

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,378

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,505

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,536

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,646

09. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,699

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,766

11. Alex Albon (T), Williams, 1:19,766

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,777

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:19,806

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:19,933

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:20,074

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,175

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,399

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:20,419

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,569

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,147