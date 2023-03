Carlos Sainz: Ferrari vor der nächsten Ohrfeige?

Carlos Sainz in Melbourne

​Ferrari hat 2023 noch keinen Podestplatz erringen können. Der spanische GP-Sieger Carlos Sainz befürchtet, dass sich daran auch beim Grossen Preis von Australien nichts ändern wird.

Ferrari in den ersten beiden Saisonrennen 2023: Die Ränge 4 und 6 für Carlos Sainz in Bahrain und Saudi-Arabien, Charles Leclerc beim WM-Auftakt ausgeschieden, in Dschidda magerer Siebter.

Klar hoffen die Tifosi auf ein baldiges Erfolgserlebnis, aber der Spanier Carlos Sainz wittert wohl, dass Ferrari die nächste Ohrfeige einfangen könnte, wenn er in Australien diese Einschätzung abgibt: «Im Qualifying können wir mitgeigen, aber ich gehe davon aus, dass wir im Rennen wie in Dschidda einen Schritt zurück sein werden.»

«Wir haben das erste freie Training hier in Australien dazu genutzt, um mit der Abstimmung ein paar frische Ideen auszuprobieren. Wir wollten wissen, ob es uns gelingt, aus unseren Möglichkeiten mehr zu machen.»

«Ich glaube, wir haben beim Verständnis des Wagens einen Schritt nach vorne getan; wir haben Einiges gefunden, was uns helfen sollte, konkurrenzfähiger zu sein. Aber um ehrlich zu sein, weiss auch ich das nicht, bis wir das nächste Abschlusstraining und Rennen bestritten haben.»

Sainz’ Stallgefährte Charles Leclerc findet: «Das war das beste zweite Training dieser Saison, jetzt nicht wegen der Platzierung, sonden wegen des Fahrgefühls. Ich glaube, wir liegen auf Kurs, um am Samstag etwas näher an den Autos von Red Bull Racing zu sein.»





2. Training, Australien

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,887 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,332

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,502

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,672

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,695

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,725

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,083

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,176

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:20, 194

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,206

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,220

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:20,312

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,323

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,380

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,470

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,579

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:20,600

18. Alex Albon (T), Williams, 1:21,182

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,266

20. Logan Sargeant (USA), Williams, keine Zeit





1. Training, Australien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,790 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,223

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,293

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,317

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,378

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,505

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,536

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,646

09. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,699

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,766

11. Alex Albon (T), Williams, 1:19,766

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,777

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:19,806

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:19,933

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:20,074

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,175

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,399

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:20,419

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,569

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,147