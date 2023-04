Toto Wolff (Mercedes): «Das brauchten wir»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff durfte sich nach dem Qualifying in Melbourne über die Plätze 2 und 3 von George Russell und Lewis Hamilton freuen. Entsprechend gross ist die Hoffnung auf ein gutes Rennergebnis.

Damit hatte das Mercedes-Team nicht gerechnet: Im dritten freien Training belegten die Sternfahrer George Russell und Lewis Hamilton noch die Positionen 4 und 8, doch im Qualifying drehte das Duo auf und schaffte es am Ende auf die Positionen 2 und 3, wobei der jüngere der beiden Briten zum dritten Mal in Folge die Nase vorn hatte.

Beide gestanden nach der Zeitenjagd, nicht mit den starken Ergebnissen gerechnet zu haben und Hamilton beteuerte, dass es ihm nichts ausmache, erneut der langsamer der beiden Mercedes-Piloten zu sein. Teamchef Toto Wolff freute sich über das starke Ergebnis und sagte mit Blick auf das Auto bei «Sky Sports F1»: «Es war heute sehr nett.»

«Wir haben alles richtig hinbekommen und die richtige Fahrzeugabstimmung gefunden. Wir haben mehr Leistung gefunden und ich bin zufrieden», fasste der Österreicher zusammen. Und er schilderte: «Wir haben im Laufe der Session dazugelernt und gingen das Ganze sehr offen an. Und wir haben den Plan, wann wir die schnellen Runden drehen, geändert.»

«Der zweite und dritte Startplatz sind eine gute Ausgangslage und es ist schon eine Weile her, seit wir in der ersten Startreihe standen. Wir werden natürlich versuchen, das Beste herauszuholen. Verstappen ist eine Klasse für sich, aber vielleicht können wir uns dahinter einreihen. Das brauchten wir, einen Grund, um glücklich zu sein», fügte Wolff an.

Qualifying, Australien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,732 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,968

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,104

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,139

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,270

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,308

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,369

08. Alex Albon (T), Williams, 1:17,609

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,675

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:17,735

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,768

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:18,099

13. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,119

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:18,129

15. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:18,335

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,517

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18,540

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,714

20. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, keine Zeit