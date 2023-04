Sergio Pérez (20.): «Das war ein fürchterlicher Tag»

Sergio Pérez erwartet in Australien ein schwieriges Rennen

Für Sergio Pérez endete das Qualifying im Albert Park von Melbourne schon bevor es richtig angefangen hatte. Der Mexikaner aus dem Red Bull Racing Team weiss: Ihn erwartet ein schwieriges Rennen.

Auf dem Strassenkurs von Melbourne ist das Überholen wegen der Streckencharakteristik bekanntermassen schwierig, und das weiss auch Sergio Pérez, der als Letzter in den dritten Saisonlauf starten wird. Dies, weil er im Qualifying bereits in der dritten Kurve seines ersten schnellen Versuchs in der Streckenbegrenzung landete.

Der Rennfahrer aus Guadalajara bekundete schon im dritten freien Training zuvor Probleme mit seinem GP-Renner, und diese machte er auch für seinen frühen Abflug im Qualifying verantwortlich. Nach dem Aus erklärte er bei «Sky Sports F1» sichtlich enttäuscht: «Das war wirklich schlecht, ein fürchterlicher Tag.»

«Ich hatte bereits im dritten Training ein Problem und ich dachte, dass wir das bis zum Qualifying in den Griff bekommen hatten, doch das war nicht der Fall. Ich hoffe wirklich, dass wir es vor dem Rennen aus der Welt schaffen können, sonst wird das Rennen wirklich schwierig», fügte Pérez an.

Und der 33-Jährige ergänzte: «Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber als Team sind wir zuversichtlich, dass wir das schaffen können. Im Rennen wird es schwierig, aber es ist unglaublich wichtig, dass wir Schadensbegrenzung betreiben und ich hoffe, dass wir ein paar WM-Punkte sammeln können.»

Qualifying, Australien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,732 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,968

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,104

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,139

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,270

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,308

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,369

08. Alex Albon (T), Williams, 1:17,609

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,675

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:17,735

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,768

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:18,099

13. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,119

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:18,129

15. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:18,335

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,517

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18,540

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,714

20. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, keine Zeit