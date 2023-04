Carlos Sainz (Ferrari): «Hätte anders laufen müssen»

​Ferrari-Ass Carlos Sainz behauptet: «Wenn im Abschlusstraining alles normal gewesen wäre, dann hätte ich Dritter werden können.» Der 28-jährige Spanier erklärt, was im Albert-Park schiefgelaufen ist.

Ferrari auf den Startplätzen 5 (Carlos Sainz) und 7 (Charles Leclerc), das riecht jetzt nicht unbedingt nach dem ersten Podestplatz 2023 der Italiener beim kommenden Grossen Preis von Australien. Aber Sainz, WM-Fünfter von 2022, sagt nach dem Qualifying auf dem Albert Park Circuit von Melbourne: «Das hätte heute anders laufen müssen.»

Der Madrilene vertieft das so: «Wir gingen im letzten Quali-Teil früh auf die Bahn, weil die Meteorologen glaubten, dass es wieder regnen würde. Während der Aufwärmrunde rückten zwei oder drei Gegner auf, über die es am Funk hiess, sie seien auf einer schnellen Runde. Also nahm ich Tempo raus und liess sie vorbei.»

«Nun verlangsamten dann sie, denn wie sich herausstellte, waren sie durchaus nicht auf einer schnellen Runde, sondern wie ich am Aufwärmen der Reifen! Daher war meine Walzenvorbereitung nicht ideal. Das hat mich gewiss einige Zehntelsekunden gekostet.»

Der 164-fache GP-Teilnehmer weiter: «Ich musste in den Pistensektoren 2 und 3 Einiges riskieren, und am Ende wurde es eine recht anständige Runde.»



«Aber wir müssen unbedingt die Kommunikation verbessern, denn ich stolperte über Alonso und Ocon. Wir müssen das besser machen – was heute passiert ist, das hat mich wohl den dritten Platz gekostet.»





Qualifying, Australien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,732 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,968

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,104

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,139

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,270

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,308

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,369

08. Alex Albon (T), Williams, 1:17,609

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,675

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:17,735

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,768

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:18,099

13. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,119

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:18,129

15. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:18,335

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,517

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18,540

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,714

20. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, ohne Zeit