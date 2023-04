Fred Vasseur (Ferrari): «Schwer zu akzeptieren»

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur bemühte sich trotz des Nullers von Melbourne auf die positiven Aspekte des Rennens zu verweisen. Er übte aber auch Kritik an der Strafe, die Carlos Sainz aus den Punkten warf.

Für Ferrari verlief das Rennen im Albert Park so gar nicht nach Wunsch. Die erste bittere Pille gab es für die Scuderia aus Melbourne bereits in der ersten Rennrunde, denn Charles Leclerc fiel nach einer Kollision mit Lance Stroll in der dritten Kurve aus. Der Ärger war noch grösser, als Carlos Sainz durch eine späte Zeitstrafe, die er kassierte, von Platz 4 auf Position 12 fiel und damit ohne Punkte blieb.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur seufzte: «Natürlich sind wir frustriert, und das aus guten Gründen, denn die Strafe ist sehr hart und die Tatsache, dass man sich nicht einmal fünf Minuten Zeit genommen hat, um diese mit Carlos zu besprechen, ist hart zu akzeptieren. Aber es ist, wie es ist.»

Der Franzose betonte daraufhin: «Das Gute ist, dass wir nach Dschidda zurückgekommen sind, auch wenn wir etwas Pech hatten, etwa mit der ersten roten Flagge, die Carlos zurückgeworfen hat. Er konnte sich dann aber dennoch wieder nach vorne kämpfen und ein paar Autos überholen, auch die Aston Martin-Piloten. Das Tempo war also vorhanden und die Konstanz auch. Und darauf müssen wir nun aufbauen.»

Dass die Rennleitung nach Kevin Magnussens Crash entschied, das Rennen zu unterbrechen und neu zu starten, wurde von einigen im Fahrerlager heftig kritisiert. Vasseur erklärte dazu: «Man kann das System nicht dafür verantwortlich machen. Wir müssen aber wissen, dass es hart zugehen wird, wenn das Rennen für die letzten zwei Runden noch einmal gestartet wird. Das hatten wir auch schon in Baku mal. Aber man kann der Rennleitung keinen Vorwurf machen, so sind die Regeln, und daran hielt sich die Rennleitung auch.»

Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:32:37,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll

WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1