Sergio Pérez in Australien: «Das war gefährlich!»

Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez durfte sich in Australien über den fünften Platz freuen. Der Mexikaner, der aus der Boxengasse gestartet war, übte aber auch Kritik an der Entscheidung für den dritten stehenden Start.

Letztlich hatte Sergio Pérez Glück, dass die Regelhüter in Melbourne entschieden, die letzte Runde in der Reihenfolge des dritten stehenden Startes hinter dem Safety-Car zu absolvieren. Denn dadurch eroberte er den fünften Platz, obwohl er beim letzten Rennabbruch auf dem zehnten Platz lag.

Weil aber nicht alle Fahrer den ersten Sektor beendet hatten, galt die Reihenfolge der 56. Runde, ausschliesslich jener Fahrer, die den letzten Umlauf wegen der Schäden an ihren Fahrzeugen nicht mehr bestreiten konnten. So rückte Pérez, der das Rennen nach einem schwierigen Qualifying und anschliessenden Änderungen an seinem Renner aus der Boxengasse hatte in Angriff nehmen müssen, automatisch wieder nach vorne.

Ganz glücklich mit den Entscheidungen der Rennleitung war der Fahrer aus Guadalajara aber nicht, wie er hinterher betonte. Zum letzten stehenden Start und den dabei herrschenden Sichtverhältnissen sagte er: «Das war gefährlich, einerseits wegen des Aufwärmens, aber auch, weil wir wegen der Sonne nichts sehen konnten.»

«Bei diesen Bedingungen können wir nicht fahren. Eines Tages wird es einen grossen Crash geben. Denn wir konnten nichts sehen. In den letzten drei Runden waren wir nur noch Passagiere, wir hatten keinerlei Sicht. Ich musste beim letzten stehenden Start Gasly auswichen und in der ersten Kurve konnte man nichts erkennen», schilderte der WM-Zweite.

Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:32:37,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll

WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1