Oscar Piastri (McLaren/8.): Welch verrücktes Rennen!

​McLaren-Fahrer Oscar Piastri hat ausgerechnet in seiner Heimatstadt Melbourne seine ersten WM-Punkte eingefahren – achter Platz. Der Australier: «Ein so verrücktes Rennen habe ich noch nie erlebt.»

Das war die Glasur auf dem Kuchen für die mehr als 130.000 Rennfans im Albert-Park: Ihr Oscar Piastri, vor 21 Jahren hier in Melbourne geboren, eroberte ausgerechnet auf heimischem Boden seine ersten Punkt in der Königsklasse.

«Ganz ehrlich, ich war heute an sich nicht schnell genug, um in die Top-Ten zu kommen», gibt der Formel-3-Champion von 2020 und Formel-2-Meister von 2021 zu. «Aber wir konnten es schaffen, uns aus dem meisten Ärger rauszuhalten. Und wir hatten etwas Glück.»

Piastri hat es wie seine Landsleute Mark Webber und Daniel Ricciardo geschafft, beim ersten Albert-Park-Auftritt zu punkten, aber Oscar ist der einzige von diesen drei Piloten, der in Melbourne geboren worden ist.

Der McLaren-Fahrer weiter: «Ein so verrücktes Rennen habe ich noch nie erlebt, ich meine, drei rote Flaggen, irre! Mein Tempo war in Ordnung, aber ich steckte eine ganze Weile hinter dem AlphaTauri von Tsunoda fest.»



«Ich kann gar nicht sagen, wie happy ich bin, dass ich meine ersten Punkte ausgerechnet hier einfahren konnte. Nachdem ich Yuki endlich überholt hatte, konnte ich etwas mehr Tempo machen. Aber letztlich wurden wir durch den Rennverlauf auf diese Ränge geschwemmt.»



«Wir hatten einen schwierigen Saisonbeginn, und nun mit beiden Autos in die Punkte zu fahren, das ist ein ermutigendes Zeichen für die ganze McLaren-Mannschaft.»



McLaren-CEO Zak Brown: «Natürlich hatten wir heute nicht die sechst- und achtschnellsten Autos, aber wir nehmen dieses Geschenk gerne an. Und dann wollen wir mit Verbesserungen am Wagen in Baku aus eigener Kraft in die Top-Ten fahren.»





Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1