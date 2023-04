Toto Wolff (Mercedes): «Rennleiter hatte keine Wahl»

​Ein Fahrer auf dem Siegerpodest (Lewis Hamilton Zweiter), ein Pilot wegen Motorschadens out (George Russell) – Mercedes-Teamchef Toto Wolff blickt auf den ereignisreichen Grand Prix von Australien zurück.

Platz 2 für Mercedes-Star Lewis Hamilton beim Traditions-GP von Australien, George Russell wegen eines Motordefekts ohne Punkte. Mercedes-Steuermann Toto Wolff bezeichnet das Rennen als «eine gute Show. Wir sind zufrieden mit unserem Speed, wir haben hier in Melbourne einen Schritt nach vorne gemacht. Hinter Verstappen waren alle relativ gleich schnell. Schade um den George, weil mit der Strategie wären wir vielleicht ganz vorne mitgefahren, aber so ist es nun mal.»

«Wir haben mit beiden Autos einen super Start gehabt, aber wir hätten Max Verstappen nicht aufhalten können. Besonders mit flachgestelltem Heckflügel ist sein Red Bull Racing-Rennwagen einfach zu schnell.»

Mercedes holte in der ersten Safety Car-Phase (Unfall von Williams-Fahrer Alex Albon) Russell an die Box, Hamilton wurde auf der Bahn belassen. Aus der Gelb- wurde dann eine Rotphase, so fiel Russell sehr zu seinem Verdruss zurück.

Der Österreicher Wolff sagt. «Wir wollten absichtlich die Vorgehensweise aufteilen. Mit den harten Reifen wäre George ohne die rote Flagge vorne mitgefahren und hätte vielleicht sogar das Rennen gewonnen. Aber das Rennen ist dieses Mal einfach nicht zu seinen Gunsten verlaufen.»

Kann Mercedes beim kommenden Rennen in Baku an diese Leistung anknüpfen? Wolff: «Das würde ich mir wünschen, aber zuerst müssen wir mal darüber nachdenken, wieso wir an diesem Wochenende so schnell sein konnten.»



Zahlreiche Fahrer geben zu bedenken, dass nicht jede rote Flagge notwendig war und das Vorgehen der Rennleitung in Frage gestellt werden müsse. Toto Wolff findet: «Die Rennleitung muss nach dem Regelbuch vorgehen. Schade letztlich für Alpine, die beide Autos da geschrottet haben und zuvor auf guten Positionen lagen, aber wenn die Regeln so sind wie verfasst, dann hat der Rennleiter keine Wahl. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Anwendung der Regeln mal für den einen Rennstall spielt, mal für den anderen.»





Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1