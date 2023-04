Nico Hülkenberg (Haas): Dickes Lob von Timo Glock

​In seinem 184. Formel-1-Rennen hat Nico Hülkenberg seine ganze Erfahrung ausgespielt und ist Siebter geworden. Teilweise lag er auf dem vierten Rang! Sein deutscher Landsmann Timo Glock ist voll des Lobes.

Haas-Teamchef Günther Steiner freut sich: Nico Hülkenberg hat genau das getan, was sich der Südtiroler vom Engagement des Emmerichers erhofft hatte – mit kühlem Kopf hat er beim turbulenten Grossen Preis von Australien Platz 7 errungen und damit für den US-amerikanischen Haas-Rennstall sechs wichtige Punkte erkämpft.

Der frühere Formel-1-Pilot Timo Glock (mit Toyota drei Mal auf dem Siegerpodest) sagt in seiner Nachbetrachtung des Rennens als Formel-1-Experte von Sky: «Vor Nico Hülkenberg kann ich nur den Hut ziehen. Wie er als Stammfahrer zurückgekommen ist, das ist stark. Nico hat in den ersten drei Rennen ein ganz klares Ausrufezeichen gesetzt. Er macht alles richtig und bringt sich dadurch in eine Position, in der andere Teams auf ihn aufmerksam werden.»

«Nico macht das, was sich für ihn gut anfühlt, und das spiegelt sich auch in seinen Resultaten wieder. Er ist extrem locker und sehr fokussiert. Er schaut auf sich und nicht nach links und rechts und arbeitet hart. Er sitzt vor den Rennen ausgiebig im Simulator. Damit erarbeitet er sich vor den Wochenenden eine gute Basis für die Rennen. Er fährt auf hohem Niveau und hat seinen Teamkollegen momentan klar im Griff. Kevin Magnussen wird sich die eine oder andere Frage stellen müssen.»



Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1