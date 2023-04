Toto Wolff (Mercedes): Rote Flaggen als Show-Element?

Rote Flagge in Australien

​Mercedes-Teamchef Toto Wolff thematisiert, was viele Formel-1-Fans nach dem Australien-GP kontrovers diskutieren: Werden rote Flaggen in der Königsklasse vermehrt als Show-Element verwendet?

Grosser Preis von Australien 2023. Unfall von Alex Albon im Williams: rote Flagge. Unfall von Kevin Magnussen im Haas: rote Flagge. Unfall nach dem Re-Start gleich an mehreren Stellen im Feld: dritte rote Flagge. Nach dem ereignisreichen Rennen wird unter den Fans leidenschaftlich darüber diskutiert, ob hier Rennunterbrechungen vermehrt als Show-Elemente verwendet werden, als Zugeständnis an die Generation Netflix möglicherweise. Weltmeister Max Verstappen spricht dabei zahlreichen F1-Fans aus dem Herzen: «Nicht alle roten Flaggen in Melbourne waren notwendig.»

Auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff ist in seiner Medienrunde nach dem Rennen im Albert-Park von Melbourne auf diese Thematik angesprochen worden. Der 51-jährige Wiener gibt zu: «Einige der roten Flaggen kamen für uns aus heiterem Himmel.»

«Gewiss sind Neu-Starts wunderbar in Sachen Unterhaltung, aber wir müssen künftig mehr Klarheit darüber haben, wann eine virtuelle Safety Car-Phase angemessen ist, wann eine richtige SC-Phase und wann eine Rennunterbrechung. Im Falle Melbourne hätte man bei den besagten Fällen mit allen diesen Mitteln arbeiten können.»

Die Teams haben FIA und Formula One Management zu verstehen gegeben, dass sie Rennen nicht in Neutralisierung zu Ende fahren wollen. Dies hat beispielsweise zum aufregenden Sprint kurz vor Schluss des Baku-GP 2021 geführt.



Toto Wolff findet: «Generell bin ich ein Befürworter von allem, was unsere Show verbessert. Aber wir müssen schon daran denken, dass das Reglement Teil der Formel-1-DNA ist. Und aus diesem Grund müssen wir genauer bestimmen, wann wir welche Vorgehensweise anwenden sollen.»





Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1