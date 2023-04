Fred Vasseur (Ferrari): Regeländerung für Alonso?

​Ferrari-Teamchef Fred Vasseur spricht über die harte Strafe für seinen Fahrer Carlos Sainz und unterstellt, dass hier in vergleichbaren Situationen nicht mit gleicher Elle gemessen wird, siehe Fernando Alonso.

Nullrunde für Ferrari in Australien: Charles Leclerc in der ersten Runde von Lance Stroll ins Kiesbett von Kurve 3 geschubst, Fünfsekundenstrafe für Carlos Sainz wegen der Kollision mit Fernando Alonso, daher Rückfall von Rang 4 auf den zwölften Platz.

Australien 2023 ist das erste Rennen für die Italiener ohne einen Punkt seit dem Grossen Preis von Frankreich 2021, damals wurde Sainz Elfter und Leclerc landete auf Rang 16, dies nach enormen Problemen mit dem Reifenverschleiss.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur liess nach dem turbulenten Rennen anklingen, dass seiner Ansicht nach in der Formel 1 nicht mit gleicher Elle gemessen wird. Der Franzose erklärt: «Carlos ist ein sehr gutes Rennen gefahren, und so kurz vor Schluss des Grand Prix eine dermassen harte Strafe zu erhalten, das ist eine bittere Pille.»

«Wir könnten stundenlang über die Strafe diskutieren. Was ich einfach schade finde: dass sie während des Rennens verhängt und nicht nach dem Grand Prix verhandelt wurde. Denn so ist uns die Möglichkeit entgangen, unsere Sichtweise darzulegen. In Dschidda wurden die Regeln innerhalb von zehn Minuten zwei Mal geändert, letztlich zu Gunsten von Alonso. In Australien hätte man wenigstens eine Diskussion ermöglichen können.»

Vasseur versteht auch das Timing der Straffindung nicht: «Beim letzten Mal haben die Kommissare dreissig Runden gebraucht, um darüber zu entscheiden, ob Fernando nun richtig in seiner Startbox stand oder nicht. Hier in Australien dauerte es fünf Sekunden bis zur Strafe für Carlos.»





Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1