Ferrari enttäuscht: Schlechtester WM-Start seit 2009!

​Nur drei Zielankünfte in drei Rennen, kein Podestplatz, 26 WM-Punkte, lediglich Vierter im Konstrukteurs-Pokal – das ist der jämmerlichste WM-Beginn von Ferrari seit dem Jahre 2009.

Nach wenigen Rennen brennt es bei Ferrari schon lichterloh: Die stolze Scuderia wollte 2023 Red Bull Racing auf Trab halten, nun stehen die Italiener auf dem vierten Zwischenrang im Konstrukteurs-Pokal, und WM-Leader RBR hat mehr als vier Mal so viele Punkte erobert.

Ferrari hat in den drei Rennen in Bahrain, Saudi-Arabien und Australien nur 26 Punkte aus drei Zielankünften holen können: Carlos Sainz in Bahrain Vierter, Charles Leclerc ausgeschieden; Sainz in Saudi-Arabien Sechster, Leclerc Siebter; Sainz nach einer Strafe in Melbourne nur Zwölfter, Leclerc kurz nach dem Start von Aston Martin-Fahrer Lance Stroll ins Kiesbett geschubst, Nullrunde für Ferrari.

Wann ist Ferrari letztmals so schlecht in den Formel-1-Frühling gegangen? Es war 2009, damals konnten Kimi Räikkönen und Felipe Massa in den ersten drei Rennen überhaupt keine Punkte erobern. Es dauerte bis zum vierten Grand Prix der Saison in Bahrain, bis die erste Top-Ten-Platzierung im Trockenen war – mit Kimi auf Platz 6 in Bahrain.

Allerdings gab es damals nur für die ersten Acht WM-Punkte. Nach heutigem Punktesystem hätte Ferrari 2009 nach drei Rennen drei Punkte zusammengeklaubt. Auch nicht viel besser.



Gemessen an 2023 und nach heutigem Punktesystem hat nur die Saison 2020 vergleichbar dürftig begonnen: Vor drei Jahren standen die Italiener nach drei Läufen mit 27 Punkten da, also einem mehr als heute.





Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1