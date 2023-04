Stuck: «Hülkenberg für Haas ein Sechser im Lotto»

Nico Hülkenberg hat zuletzt in Australien mit einem siebten Platz seine ersten Punkte für Haas geholt. Von Hans-Joachim Stuck gab es dafür jede Menge Lob.

Das Paket Nico Hülkenberg funktioniert bei Haas seit dem ersten Rennwochenende. Für Teamchef Günther Steiner ist das ein Volltreffer, denn sein Wechsel von Mick Schumacher zu Hülkenberg hatte auch für Kritik gesorgt, schließlich ist der Emmericher mit seinen 35 Jahren keine langfristige Lösung.

Hülkenberg agiert fehlerfrei, souverän, zielstrebig, locker und dabei fokussiert. Und erfolgreich. Womit Diskussionen, ob die Entscheidung richtig oder fair war oder nicht, vorerst verstummt sind. Hülkenberg zeigt starke Qualifyings und fuhr in Australien als Siebter seine ersten Punkte mit Haas ein.

«Hülkenberg ist für Haas ein Sechser im Lotto. Er fährt genau, wie ich es erwartet und erhofft hatte», sagte Motorsport-Legende Hans-Joachim Stuck bei Eurosport.

«Ich weiß, was er kann. Nico ist ein Beißer, der nichts verlernt hat und in die Formel 1 gehört. Seine Leistung überrascht mich nicht, er macht das sensationell», so Stuck.

Im direkten Vergleich sieht Schumacher gegen Hülkenberg nun alt aus. Er halte große Stücke auf Schumacher, betonte Stuck. «Aber ob er auch die Leistungen wie Hülkenberg bringen würde, weiß ich nicht», so Stuck.

«Hülkenberg bringt dieses Team mit seiner Erfahrung nach vorne. Die hat Mick noch nicht», sagte Stuck: «Nico ist für das Team in allen Bereichen ein Zugewinn. Einerseits, weil er die Erfahrung hat, wie ein Auto funktionieren muss und es somit fortentwickelt. Zudem hat er eine Rennerfahrung, die Schumacher auch erst einmal sammeln muss».

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1