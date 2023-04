Ferrari: Keine Änderung am Fahrzeug-Konzept geplant

Ferrari-Star Carlos Sainz sprach nach dem Rennen in Melbourne über die Möglichkeit, dass eine Änderung des Fahrzeug-Konzepts der Scuderia nötig sei. Teamchef Fred Vasseur will aber nichts davon wissen.

Ferrari hat in diesem Jahr einen enttäuschenden Saisonstart hingelegt, die Stimmen, die Massnahmen im ältesten GP-Rennstall der Welt fordern, sind entsprechend laut. Auch Carlos Sainz, der wegen einer späten Strafe leer ausging, sprach darüber, und dachte laut über eine Änderung des Fahrzeug-Konzepts seines SF-23 nach.

Doch Ferrari-Teamchef Fred Vasseur will lieber am Entwicklungsplan festhalten. Er erklärt: «Wir werden einige Updates zu den nächsten Rennen bringen, allerdings nicht beim nächsten Rennen in Baku, denn dort haben wir ein spezielles Aero-Paket und mit dem Sprint wird es auch nicht einfacher. Aber in Miami, Imola und Barcelona werden wir Neuerungen ans Auto bringen.»

«Wir bleiben bei unserem Plan. Wir haben einige Anpassungen bei der Balance vorgenommen, und das Fahrverhalten war in Melbourne schon viel besser, und wir werden in diese Richtung weitergehen», fügt der Franzose selbstbewusst an.

Es werde aber kein neues Konzept ertüftelt, stellt Vasseur klar. «Wir werden nicht etwas ganz anderes machen, sondern die Weiterentwicklung vorantreiben. Denn ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, im Laufe der Saison ein neues Auto zu konstruieren. Aber wegen der Budget-Obergrenze und der begrenzten Windkanal-Testzeit ist es sicherlich sehr schwierig.»

«Wir haben auch das Gefühl – und ich hoffe, dass wir da richtig liegen – dass wir in die richtige Richtung gehen. Und da ist noch viel Verbesserungspotenzial. Deshalb macht es Sinn, das Auto weiterzuentwickeln», ergänzt der4 54-Jährige.

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1