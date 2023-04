Haas: Schumacher-Crashes kosteten 2 Millionen Dollar

​In seinem neuen Buch «Surviving to Drive» behauptet Haas-Teamchef Günther Steiner, die drei schweren Unfälle von Mick Schumacher in Saudi-Arabien, Monaco und Japan hätten 2 Millionen Dollar gekostet.

In der Netflix-Doku «Drive to Survive» über die Formel 1 wurde klar, wie früh die Haas-Verantwortlichen 2022 das Vertrauen in den jungen Mick Schumacher verloren haben.

Nach dem üblen Crash auf dem schnellen Strassenkurs in Dschidda (Saudi-Arabien) wollte Gene Haas von Teamchef Steiner wissen, wie gross der Schaden sei. Der Südtiroler Steiner: «Es ist schlimm, Gene, ich würde sagen zwischen einer halben und einer Million. Wir haben ihm jetzt ein Jahr zum Lernen gegeben, und was macht er? Im zweiten Rennen zerstört er verflixt noch mal seinen Wagen, nur weil der andere schneller ist.» Gene Haas erwiderte am Telefon: «Es wächst ihm wohl etwas über den Kopf.»

Es folgte ein weiterer üblen Unfall in Monaco (Rennunterbrechung) und ein Crash nach Abwinken des ersten freien Trainings in Japan, während der Auslaufrunde zurück zur Box.

In England sind in verschiedenen Zeitungen Auszüge aus dem Buch von Günther Steiner veröffentlicht worden, «Surviving to Drive» thematisiert die GP-Saison 2022 aus der Sicht des Südtiroler Teamchefs.

Dabei beziffert Steiner auch, was die drei Unfälle von Mick Schumacher das Team gekostet haben: rund 2 Millionen Dollar.



Alleine der Unfall in Suzuka, so gibt Steiner preis, kostete 700.000 Dollar. Der Teamchef schimpft: «Gut, die Bahn war nass, aber kein anderer Fahrer hat den Wagen kaputt gemacht auf dem Weg zurück an die Boxen. Wie viele Leute könnten wir mit 700.000 Dollar anstellen?»



«Nun müssen wir ein neues Auto aufbauen. Ich kann einfach keinen Fahrer haben, in den ich nicht das Vertrauen habe, dass er sein Auto sicher bewegt auf einer langsamen Runde. Das ist einfach lächerlich.»



Schumacher sagte damals ehrlich, es habe wieder stärker zu regnen begonnen und er habe eine Pfütze an jener Stelle nicht gesehen. «Wenn du dann Aquaplaning hast, dann bist du nur noch Passagier.»



Haas gab Mick Schumacher im Herbst keinen neuen Vertrag mehr und verpflichtete stattdessen den erfahrenen Nico Hülkenberg. Mick kam als dritter Fahrer bei Mercedes-Benz unter.



Günther Steiners Buch «Surviving to Drive» wird am 20. April veröffentlicht.





Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1