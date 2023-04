Ferrari-Fehlstart: Sainz kritisiert Umgang der Medien

Der Druck ist bei Ferrari größer als bei anderen Teams. Wenig hilfreich sind dann natürlich Medien, die nach einem Fehlstart weiter draufhauen, findet Carlos Sainz.

Seit 2007 wartet Ferrari auf einen Fahrertitel. Das ist für die Roten eine gefühlte Ewigkeit. Selbst mit Topfahrern wie Fernando Alonso oder Sebastian Vettel gelang der große Wurf nicht, inzwischen mühen sich auch Charles Leclerc und Carlos Sainz vergeblich ab.

So auch in dieser Saison, in der Ferrari nach einem Fehlstart mit nur 26 Punkten hinter Red Bull Racing, Aston Martin und Mercedes lediglich vierte Kraft ist.

Hinzu kommt dann noch der mediale Druck, denn in Italien sind die Medien nicht zimperlich im Umgang mit den Beteiligten. Deshalb wehrt sich Sainz jetzt gegen die Berichterstattung.

«Sie müssen erkennen, dass niemand mehr verärgert oder wütend oder unglücklich über die Situation ist als jeder einzelne hier. Wir sind diejenigen, die nicht zufrieden sind», sagte Sainz an die Medien gerichtet.

«Wir sind die ersten, denen die Situation nicht gefällt. Und wir sind diejenigen, die Vollgas geben, um die Situation umzudrehen. Denn es geht auch um unsere Egos, unsere Performance», sagte Sainz.

«Wir sind stolz darauf, Ferrari zu sein, und wir wollen Ferrari nach vorne bringen. Und manchmal sind die Kommentare eher eine Ablenkung und ziehen uns noch weiter runter anstatt uns etwas zu helfen», meinte der 28-Jährige.

Eine angemessene Kritik könne man akzeptieren, so Sainz, eine übermäßige Kritik helfe aber nicht: «Und dieser Mangel an Hilfe ist nicht gerade das, was wir im Moment brauchen. Deshalb versuchen wir, uns von solchen Kommentaren fernzuhalten. Wir brauchen keine zusätzliche Ablenkung oder andere Leute, die uns runterziehen.»

