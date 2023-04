Robert Doornbos: Brutaler Überfall in Amsterdam

Der ehemalige GP-Pilot und spätere TV-Experte Robert Doornbos wurde im März in Amsterdam Opfer eines brutalen Überfalls, dabei wurden die Rolex-Uhr und das Mobiltelefon des Niederländers gestohlen.

Knapp eine Woche, nachdem die italienischen Behörden die Verhaftung von vier Verdächtigen bestätigt haben, die an dem Überfall an Charles Leclerc beteiligt waren, ist ein weiterer Uhren-Raub bei einem GP-Star bekannt geworden: Der frühere Rennfahrer Robert Doornbos, der 2005 acht GP-Einsätze für das Minardi-Team und 2006 drei Rennen in den Farben von Red Bull Racing bestritten hat, wurde Opfer eines brutalen Überfalls.

Dieser fand in der Nähe seines Zuhauses in Amsterdam statt, nachdem der GP-Veteran sein Auto geparkt hatte, wie dem Polizeibericht zu entnehmen ist. Die beiden Täter schlugen Doornbos auf den Kopf und entwendeten seine Rolex-Uhr und sein Mobiltelefon. Das Ganze ereignete sich bereits im März, um die Untersuchung nicht zu gefährden, wurde der Überfall aber zunächst nicht öffentlich gemacht.

«Es war heftig», schilderte der 41-jährige Niederländer das Geschehen gegenüber «De Telegraaf» und «RTL Boulevard». Und er gestand: «Ich trage keine teuren Uhren mehr, sondern nur noch eine Apple Watch, damit ich wenigstens meine Schritte zählen kann.»

Ferrari-Star Leclerc wurde im April 2022 in Viareggio überfallen, dabei wurde ihm seine Uhr – ein Sondermodell der Marke Richard Mille – geklaut. Die Uhr tauchte im Juli 2022 in Spanien auf.

Auch McLaren-Talent Lando Norris wurde eine Richard-Mille-Uhr geraubt. Der Raub ereignete sich in London beim Wembley Stadion, nachdem sich der Brite das Finalspiel der Fussball-Europameisterschaft 2020 zwischen England und Italien angeschaut hatte.