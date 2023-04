John Elkann (Ferrari): WM-Titel bleibt das Ziel»

Die Ferrari-Bilanz in diesem Jahr sieht nach den ersten drei Rennwochenenden nicht gut aus. Dennoch stellt Ferrari-Präsident John Elkann klar: «Unser Ziel ist und bleibt es, den WM-Titel zu gewinnen.»

Ferrari konnte im vergangenen Jahr deutlich zulegen. Am Ende hatte Red Bull Racing die Nase zwar klar vorn, dennoch konnte Charles Leclerc den zweiten WM-Rang erobern und die Scuderia aus Maranello landete auf dem zweiten Platz der Konstrukteurswertung. Entsprechend hoch waren die Ansprüche von Ferrari und den Tifosi an die laufende Saison.

Doch bisher lief es nicht wie erwartet: Nach drei Rennwochenenden belegt Ferrari nur den vierten WM-Rang hinter Red Bull Racing, Aston Martin und Mercedes. Beim Saisonauftakt gab es für die Italiener nur 12 Punkte, eingefahren von Carlos Sainz, der sich den vierten Platz sicherte. Leclerc ging leer aus.

Beim zweiten Kräftemessen in Saudi-Arabien kam Sainz erneut vor seinem Teamkollegen ins Ziel, musste sich aber mit dem sechsten Platz begnügen. Leclerc wurde Siebter und holte damit seine ersten sechs WM-Zähler in diesem Jahr. In Melbourne ging er wieder leer aus, weil er das Rennen in der ersten Runde mit einem Crash beendete. Auch Sainz holte keine Punkte, denn er fiel durch eine 5-sec-Zeitstrafe von Position 4 auf Rang 12 zurück.

Dennoch sprach John Elkann in dieser Woche bei der Aktionärsversammlug vom WM-Titelgewinn. Der 47-jährige Italiener sagte: «Im vergangenen Jahr konnten wir unsere Leistung deutlich verbessern. Unser Ziel ist und bleibt es aber, den WM-Titel zu gewinnen. Fred (Vasseur, Teamchef, Anm.) konzentriert sich zusammen mit dem ganzen Team darauf, dieses Ziel zu erreichen.»

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1