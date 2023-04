Sergio Pérez: In Melbourne zu selbstsicher?

Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez fuhr in Australien auf den fünften Platz und sicherte sich auch noch den Extra-Punkt für die schnellste Rennrunde. Von GP-Veteran David Coulthard erntet er dennoch kritische Worte.

In Saudi-Arabien machte Sergio Pérez alles richtig. Der Mexikaner aus dem Red Bull Racing-Team nutzte die Chance, die sich durch das Pech seines Teamkollegen Max Verstappen eröffnet hatte, und holte sich erst die Pole und dann den Sieg. Beim darauffolgenden Wochenende in Melbourne lief es im Qualifying deutlich schlechter für den Rennfahrer aus Guadalajara.

Pérez erlebte ein schwieriges drittes Training und im ersten Qualifying-Segment fand sich der 33-Jährige im Kiesbett wieder, in das er bereits auf seiner ersten schnellen Q1-Runde rutschte. Pérez war überzeugt, dass irgendetwas an seinem Auto nicht stimmte, doch GP-Veteran David Coulthard ortete das Problem beim Rennfahrer selbst.

Bei seiner Analyse auf «Channel 4» sagte er: «Im freien Training war er neben der Strecke und im Qualifying flog er auf der ersten Runde ab. Ich glaube, er war nach seinem Sieg in Saudi-Arabien zu selbstsicher. Denn er bremste vor seinem Abflug 20 Meter später als Max, was sehr optimistisch war und dafür sorgte, dass er im Aus landete.»

Am Rennsonntag lieferte Pérez eine beachtliche Leistung ab, er startete aus der Boxengasse und durfte am Ende den fünften Platz und den Extra-Punkt für die schnellste Rennrunde bejubeln. In der WM-Wertung belegt er den zweiten Rang hinter seinem Stallgefährten, der in den ersten drei Rennen 15 Punkte mehr sammeln konnte.

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1