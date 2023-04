Damon Hill: «George Russell muss das noch beweisen»

George Russell hat 2022 besser abgeschnitten als sein Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton. In diesem Jahr führt er das teaminterne Qualifying-Duell mit 3:0 an. Dennoch sagt Damon Hill: «George muss hart arbeiten.»

Dass mit George Russell zu rechnen ist, bewies er bereits 2020, als er durch die Coronavirus-Infektion von Lewis Hamilton die Gelegenheit bekam, sein Können im Mercedes unter Beweis zu stellen. Der damalige Williams-Pilot überzeugte mit dem zweiten Platz im Qualifying und führte das Rennen Tags darauf sogar zeitweise an – bis er unverschuldet zurückfiel. Dennoch holte er als Neunter seine ersten WM-Punkte.

Im vergangenen Jahr wurde der Brite befördert, seitdem kämpft er an der Seite von Lewis Hamilton um Punkte und Siege. Und entgegen den Erwartungen konnte der 25-Jährige bereits im ersten Mercedes-Jahr besser als der siebenfache Weltmeister an seiner Seite abschneiden. Russell war es auch, der Mercedes beim zweitletzten Rennen in Brasilien den einzigen Saisonsieg 2022 bescherte.

In diesem Jahr hat Hamilton nach drei Rennen in der WM-Tabelle zwar die Nase vorn – nicht zuletzt, weil Russell in Melbourne vom Technikpech verfolgt unverschuldet ausgefallen ist. Im Qualifying-Duell hat der jüngere der beiden Briten aber die Nase mit 3:0 vorn.

Dennoch glaubt der frühere GP-Pilot Damon Hill, dass sich Russell noch beweisen muss. «George muss hart arbeiten und dafür sorgen, dass er ein Gewinn für das Team ist», sagt der Weltmeister von 1996 im Podcast «F1 Nation».

«Mercedes weiss, dass Lewis Hamilton wieder in Top-Form ist und aussergewöhnliche Rennen zeigen wird, sobald er auch nur den Hauch einer Chance bekommt. Sie wissen, dass auch George das kann. Aber er muss das noch beweisen», fügt der 62-Jährige an.

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1