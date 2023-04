George Russell: Froh über Hamiltons Entscheidung

George Russell ist froh, dass Lewis Hamilton nach der Niederlage im WM-Titelkampf 2021 nicht zurückgetreten ist. Er ist überzeugt: Man hätte ihn für die folgende Mercedes-Leistungskrise verantwortlich gemacht.

Bevor George Russell ins Mercedes-Werksteam befördert wurde, kämpfte die Mannschaft mit Lewis Hamilton und Valtteri Bottas an der WM-Spitze mit. Doch die Regelrevolution, die vor dem Start der Saison 2022 umgesetzt wurde, veränderte das Kräfteverhältnis im Formel-1-Feld. Mercedes erlebte 2022 eine schwierige Saison und auch in diesem Jahr hat das Team den Anschluss an Spitzenreiter Red Bull Racing noch nicht gefunden.

Auch deshalb ist George Russell froh, dass Lewis Hamilton nach der bitteren Niederlage im WM-Titelkampf von 2021 gegen Max Verstappen dem GP-Zirkus nicht den Rücken gekehrt hat. «In gewisser Hinsicht, hat es mich gerettet, ihn als Teamkollegen zu haben», ist er überzeugt.

«Denn hätte er Mercedes oder den Sport verlassen, als ich ins Team kam, dann hätte man mir die Schuld für den Rückschritt zugeschrieben, den das Team gemacht hat», erläutert der Brite, der auch betont: «Aber ich denke, dass ich mittlerweile bewiesen habe, was ich wert bin und was ich kann, also gibt es in dieser Hinsicht keinen Druck.»

«Ich bin dabei, um meine Arbeit so gut wie möglich zu machen, und ich denke, ich bin in einer sehr guten Position», fährt Russell fort, und erklärt: «Ich mache mir keine Gedanken über Statistiken oder darüber, ob ich mit dem Tempo von Lewis mithalten kann oder was auch immer, denn ich habe das Gefühl, dass ich das im vergangenen Jahr bereits bewiesen habe.»

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1