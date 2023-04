GP in London? Das sagt Stefano Domenicali

Formel-1-CEO Stefano Domenicali sprach unlängst darüber, wie der Formel-1-WM-Kalender in Zukunft aussehen könnte. Dabei kam auch die Idee wieder auf, einen Grand Prix in London zu veranstalten.

In diesem Jahr absolvieren die GP-Stars mehr Rennen denn je, der WM-Kalender umfasst 23 Grands Prix, die zwischen März und November ausgetragen werden. In Zukunft wollen die Formel-1-Verantwortlichen noch mehr WM-Läufe veranstalten und weiter neue Austragungsorte in den Kalender aufnehmen – dabei schrecken sie auch nicht davor zurück, etablierte Strecken aus dem Programm zu kippen.

Ein Rennen, über das schon zu Zeiten des früheren GP-Zirkusdirektors Bernie Ecclestone gesprochen wurde, ist ein Grand Prix in London. Und Formel-1-CEO Stefano Domenicali ist offen für diese Idee, wie er im Gespräch mit Investoren von Liberty Media beteuerte. «Warum nicht? Das wäre grossartig», erklärte er.

Gleichzeitig sagte der 57-jährige Italiener aber auch: «Vielleicht hat London andere Prioritäten, aber es wäre natürlich ein grossartiges Projekt. Wir sind bereit, darüber zu reden, denn in London haben wir unsere Büros und es wäre nicht schlecht – die Wege würden kurz ausfallen.»

Ganz oben auf der Wunschliste des Formel-1-Geschäftsführers steht aber ein Rennen in Afrika. «Wir arbeiten sehr hart daran, aber ich habe immer gesagt, dass wir die richtigen Partner mit dem richtigen mittelfristigen Plan dafür finden müssen. Was ich vermeiden will, ist das Szenario, in dem wir für ein Jahr dorthin gehen und es danach wieder vergessen. Wir suchen eine Lösung, die gut für den Sport und das Land ist», erklärte Domenicali.

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1