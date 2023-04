Günther Steiner (Haas): Russen-Aus verhinderte Ruin

Günther Steiner und Nikita Mazepin 2021 in Bahrain

Haas-Teamchef Günther Steiner spricht über die Vorkommnisse vor mehr als einem Jahr, als sich die US-Amerikaner zuerst von Hauptsponsor Uralkali trennten und dann auch vom Moskauer Piloten Nikita Mazepin.

Noch während im März 2022 auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya die Formel-1-Wintertests liefen, handelte Haas: Wegen des russischen Einmarschs in die Ukraine wurden die Schriftzüge von Geldgeber Uralkali vom Auto gepult, und auch die an die russische Landesflagge erinnernden Farbelemente wurden vom Wagen genommen. Am 5. März bestätigte der US-amerikanische Formel-1-Rennstall: Das Sponsoring-Abkommen mit Uralkali sei beendet, und es werde keine weitere Zusammenarbeit mit dem russischen Piloten Nikita Mazepin geben. Uralkali zog vor Gericht, das Verfahren läuft noch.

In seinem neuen Buch «Surviving to Drive» spricht der 58-jährige Südtiroler Günther Steiner auch über diese schwierigen Tage vor mehr als einem Jahr: «Es ist ganz einfach – hätten wir Uralkali als Geldgeber behalten, wären wir von den Fans und den Medien gekreuzigt worden.»

«Wir waren am Punkt angelangt, dass sich die anderen Geldgeber von uns abzuwenden drohten, wenn wir einfach nichts getan hätten. Am Ende wären wir ohne Geldgeber dagestanden.»

Steiner hätte sich in jener Phase ein entschlossenes Verhalten des Autosport-Weltverbands FIA gewünscht: «Sie hätten sagen können, dass bei Grands Prix keine russischen Piloten mehr zugelassen sind, das hätte uns damals das Leben erheblich erleichtert.»





Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1