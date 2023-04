Carlos Sainz 2026 bei Audi? Ferrari-Fahrer dementiert

​Audi steigt 2026 in die Formel 1 ein. In Spanien wird darüber spekuliert, dass Carlos Sainz heisser Kandidat auf ein Cockpit sei. Aber bei einer Sponsoren-Veranstaltung dementiert der Ferrari-Fahrer.

Wer sitzt in den beiden Rennwagen, wenn Audi 2026 in die Königsklasse einsteigt? Audi-Konzernchef Markus Duesmann machte Ende August 2022 den deutschen Formel-1-Fans Hoffnung: «Wir hoffen, dass wir einen deutschen Fahrer haben werden, und klar hoffen wir auch, dass es eines Tages wieder einen Grossen Preis von Deutschland geben wird.»

Viele deutsche GP-Fans glauben: Dieser Fahrer kann eigentlich nur Mick Schumacher heissen.

Der junge Rennfahrer verlor Ende 2022 seinen Stammplatz bei Haas, danach wurde er von Mercedes als Reservefahrer unter Vertrag genommen. Wenn Audi in die Formel 1 kommt, ist Mick 27 Jahre alt, also im besten Rennfahrer-Alter.

Aber eine Rückkehr von Schumacher 2026 in die Königsklasse mit Audi ist derzeit nicht in Sicht, wie Markus Duesmann gegenüber dem Magazin Spiegel betonte: «Wir sprechen im Moment mit vielen Entscheidern, Fahrern, Teamchefs. Mit Mick Schumacher gab es keine konkreten Gespräche hinsichtlich eines Engagements.»

Dafür vielleicht mit Carlos Sainz, wie in dessen Heimat Spanien spekuliert wird. Das Gerücht wird durch zwei Fakten genährt: Erstens besteht durch Carlos Sainz’ Vater gleichen Namens eine Beziehung zum Hause Audi, der Rallye-Weltmeister fährt Raid-Rallyes für die deutsche Marke. Und Andreas Seidl, CEO der Sauber-Gruppe, der beim Schweizer Rennstall die Weichen für Audi stellt, kennt als früherer Teamchef von McLaren die Qualitäten des jungen Sainz.



Carlos Sainz selber hat vor kurzem an einer Veranstaltung seines Sponsors Estrella Galicia teilgenommen. Dabei betont der WM-Fünfte von 2021 und 2022: «Meine Absicht besteht darin, auf viele Jahre hinaus bei Ferrari zu bleiben. Ich verstehe nicht ganz, dass die Leute in meinem Zusammenhang über 2026 sprechen, wo ich noch nicht mal einen Vertrag für die Saison 2025 besitze. Ich finde es ein wenig ärgerlich, dass solche freie Erfindungen kursieren.»



Die Verträge beider Ferrari-Fahrer – Charles Leclerc und Carlos Sainz – laufen Ende 2024 aus.





Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1